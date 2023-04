Les pesticides bios plus populaires

Une entreprise de Lévis, qui fabrique et commercialise des biopesticides, se dote de moyens lui permettant de quintupler sa production, alors que les villes sont de plus en plus nombreuses à interdire l’usage de produits toxiques sur les pelouses.

Avec le retour des douces journées du printemps, l’activité connaît un regain dans les centres jardins. AEF Global, une entreprise québécoise, propose une gamme de produits tant pour les horticoles amateurs que pour les grandes entreprises agricoles.

« On dit que la mode est aux biopesticides, mais dans la réalité, il reste encore du travail à faire pour convaincre les gens », affirme Érik Tremblay, président et cofondateur.

Fondée en 1997, AEF Global s’est d’abord fait connaître dans le secteur forestier avec son produit visant à combattre l’épidémie de la tordeuse des bourgeons d’épinette, soit l’insecticide biologique Btk.

Milieu agricole

Issue de l’incubateur AG Biocentre, la PME s’est ensuite intéressée au domaine agricole avec le Btk qui est efficace pour combattre une cinquantaine d’insectes dans une centaine de cultures différentes : pommes, cerises, poires, choux, fraises, framboises, etc.

« On a toujours continué à développer des produits. On est une entreprise d’innovation qui commercialise ses produits », a ajouté M. Tremblay.

Les biopesticides d’AEF Global sont vendus au Canada, aux États-Unis et en Malaisie sous différentes marques. Dans les centres jardins, les produits portent la marque Bioprotec.

Tous les produits sont fabriqués à Lévis. L’entreprise, qui compte une dizaine d’employés, enregistre un chiffre d’affaires situé entre 5 M$ et 10 M$ annuellement.

En développement

AEF Global travaille actuellement à développer un herbicide biologique sélectif, ce qui lui ouvrirait les portes d’un nouveau marché.

Selon Robert Masella, président-directeur général de l’entreprise, 75 % des pesticides mondiaux sont des herbicides.

« C’est un énorme marché », a lancé M. Masella.

« Pour le bio, ça pose un défi colossal, surtout si on veut le rendre sélectif », a-t-il ajouté.

Récemment, l’entreprise a inauguré ses nouvelles installations de 12 000 pieds carrés dans le parc industriel Saint-Romuald, qui permettront de quintupler la production actuelle.

« Nous entrevoyons la prochaine décennie avec beaucoup d’optimisme, avec la certitude que nos installations sauront répondre à notre croissance future », a ajouté M. Tremblay.