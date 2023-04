Mer des Caraïbes: la croisière a recommencé à s’amuser... comme avant!

MER DES CARAÏBES | Fini les règles sanitaires, la distanciation physique, le port du couvre-visage et toute autre référence à la pandémie. À bord d’un navire de croisière comme le Celebrity Reflection, la crise sanitaire n’est désormais plus qu’un lointain et mauvais souvenir.

Lorsqu’on monte à bord d’un mastodonte des mers comme ce navire du groupe Celebrity, propriété de Royal Caribbean, on constate rapidement que la COVID-19 – qui a lourdement plombé l’industrie des croisières entre 2020 et 2022 – appartient au passé.

À l’exception d’un bref questionnaire médical auquel il faut répondre avant de monter à bord, à peu près rien ne rappelle la pandémie, hormis des distributeurs de savon liquide répartis dans les aires communes du navire et dont les passagers se servent abondamment.

En fait, aucun membre d’équipage ne fera allusion à la crise sanitaire, jusqu’à la dernière soirée, alors que le directeur de la croisière profitera de l’ultime spectacle de la semaine pour remercier les passagers d’avoir renoué avec cette industrie touristique, sans doute la plus durement affectée par la pandémie.

Photo fournie par Celebrity Cruises

Piscines bondées

À bord du Celebrity Reflection, ça ne fait aucun doute, la croisière a bel et bien recommencé à s’amuser.

Tout au long du périple de sept jours que le navire effectuait dans les Caraïbes, début mars, tout est redevenu «comme avant».

Entre le départ de Fort Lauderdale, en Floride, et les escales à Nassau, dans les Bahamas, à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, ainsi qu’au port de l’île franco-hollandaise de Sint Maarten/Saint-Martin, les passagers ont renoué avec le faste des navires de croisière de Celebrity.

Photo fournie par Sébastien Ménard

Les piscines et jacuzzis du pont supérieur sont bondés, le buffet est achalandé, les salles à manger sont occupées au maximum de leur capacité. Des centaines de passagers participent aux deux soirées de disco silencieuse, alors que des dizaines dansent au rythme de la musique jusqu’à tard, tard, tard...

Les habituels encans d’art du navire de croisière font courir les curieux, même chose avec les machines à sous du casino. Quant aux nombreux bars et restaurants de spécialité qui font la renommée du Celebrity Reflection, il est parfois difficile d’y trouver une place.

Photo fournie par Sébastien Ménard

Cuisine raffinée

Le Reflection n’est pas le plus récent des navires de Celebrity. Inauguré en 2012, il demeure néanmoins en excellente condition. Rénové il y a quelques années, il offre tout le confort habituel des navires de croisière de cette envergure, bien qu’un œil avisé puisse y déceler quelques signes d’usure normale.

Malgré tout, ce navire ne décevra pas les habitués des croisières de Celebrity, un groupe qui vise un peu moins les familles que les adultes.

Des mets raffinés – voire de la cuisine gastronomique –, des cocktails de qualité, des employés dévoués, des spectacles dignes de Broadway : la facture pour une croisière de ce type est certes plus élevée qu’une semaine dans un tout-inclus (probablement deux fois plus cher), mais le voyage qu’elle propose est d’une qualité bien supérieure.

TROIS ESCALES

Jour 2 : Nassau, Bahamas

Photo fournie par Sébastien Ménard

Nassau a beaucoup embelli et s’est modernisée au cours de la dernière décennie. Baignée dans les eaux turquoise caractéristiques des Caraïbes, la capitale bahamienne offre une multitude d’excursions, dont une journée au célèbre parc aquatique Atlantis.

ON Y A FAIT

Visite du Blue Lagoon, un site magnifique que l’on rejoint à bord d’une embarcation effectuant le trajet dans la baie de Nassau en une quarantaine de minutes. Le déplacement permet d’admirer des résidences de rêve, dans un décor paradisiaque.

Détenu et exploité par une entre-prise familiale, le Blue Lagoon propose une plage de sable fin dans un cadre enchanteur où l’on retrouve une impressionnante variété d’animaux aquatiques.

Le site, qui a également une vocation éducative, est en effet et le refuge de nombreux animaux, dont des dauphins, mais aussi des requins et des raies, notamment.

L’endroit propose un buffet, ainsi que de la cuisine traditionnelle des Caraïbes, dont le cocktail emblématique des lieux, le Bahama Mama.

Jour 4 : Charlotte Amalie, Saint-Thomas, îles vierges américaines

Photo fournie par Sébastien Ménard

La capitale des îles vierges américaines n’est pas la destination la plus connue des Québécois, dans les Caraïbes, mais elle offre néanmoins des points de vue à couper le souffle.

ON Y A FAIT

Photo fournie par Sébastien Ménard

Une excursion sur la magnifique plage de Secrets Sands, à quelque 45 min de route du terminal de croisières de Charlotte Amalie.

Un nombre impressionnant de poissons y nagent à proximité des baigneurs, ce qui ravira les adeptes de plongée en apnée.

Le trajet pour s’y rendre risque de plaire aux amateurs de sensations fortes : on atteint le site à bord d’un véhicule sans fenêtres, en traversant des collines souvent abruptes, où les automobilistes conduisent à gauche!

Sur le chemin de retour, un arrêt permet d’admirer en hauteur l’île de Saint-Thomas. De toute beauté!

Jour 5 : Sint Maarten/Saint-Martin

Photo fournie par Sébastien Ménard

Dévastée par l’ouragan Irma en 2017, l’île en partie hollandaise et en partie française demeure par endroits ravagée, mais affiche de nouveau la beauté qui en a toujours fait la renommée.

ON Y A FAIT

Une promenade à pied du terminal de croisières jusqu’à la superbe plage située au bord de la mer des Caraïbes, du côté hollandais. On peut y passer un bon moment pour pas cher, grâce aux nombreuses offres de restaurateurs et tenanciers de bars qui y proposent chaises, parasols et consommations à prix modique.

Une excursion organisée du côté français, sur la plage orientale. Bien que plus agitée, étant donné qu’elle est située dans l’océan Atlantique, cette plage est malgré tout très agréable pour passer un après-midi sous le soleil. Mais gare aux vagues!

ON A AIMÉ

Les repas de grande qualité servis à bord, en particulier ceux des restaurants de spécialité italienne, Tuscan Grill, et française, Le Petit Chef. Ce dernier propose une expérience immersive unique dans l’industrie des croisières.

Les installations du spa, qui permettent de profiter d’un massage au beau milieu de l’océan, au cours de l’une des quelques journées en mer.

La surprenante variété de cocktails, vins et alcools fins servis à bord: de la grande qualité, en particulier au World Class Bar et au Martini Bar, qui valent le détour.

L’espace vert gazonné naturellement, sur le pont supérieur, où l’on peut jouer au minigolf avec des amis.

La qualité irréprochable du service à bord. De niveau supérieur!

ON A (UN PEU) MOINS AIMÉ

Les activités peu diversifiées durant les journées en mer, comparativement à ce que l’on peut trouver sur d’autres lignes de croisière.

L’impression de manquer d’espace dans les piscines et les jacuzzis, bien que le navire ne fût pas occupé au maximum de sa capacité au moment de cette croisière.

La durée relativement courte – quelques heures seulement – de certaines escales.

Le prix parfois exorbitant d’excursions offertes lors des escales, en particulier celle de Nassau, aux Bahamas.

Conseils pratiques

Comment s’y rendre?

On peut rejoindre le port de croisières de Fort Lauderdale soit à partir de l’aéroport situé à proximité, soit à partir de celui de Miami, situé à quelque 50 minutes de route.

Les deux villes sont fréquemment desservies par des vols réguliers aux départs de Montréal ou de Québec, avec les lignes aériennes Air Canada et WestJet, ainsi qu’avec le transporteur à bas coût Flair Airlines, notamment.

Il faut cependant prévoir un transfert routier entre l’aéroport d’arrivée et le terminal de croisières. Il est possible de l’acheter à l’avance avec la compagnie de croisières ou d’organiser son propre transport une fois sur place (taxi, UBER, navette, etc.).

Compte tenu des retards souvent observés dans les aéroports, il est sage d’arriver la veille du départ du navire et de prévoir son retour un jour plus tard, ce qui implique des nuits additionnelles à l’hôtel.

Bien que le Celebrity Reflection ait effectué en mars une croisière dans les Caraïbes, le navire propose également cette année des itinéraires en Europe, notamment en France, en Italie, en Espagne, dans les îles grecques et à Malte.

Pendant la croisière