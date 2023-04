3e lien sans autos: François Legault rencontrera ses députés de la grande région de Québec

Le premier ministre François Legault rencontrera mardi ses députés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, qui peinent encore à digérer l’abandon du projet de troisième lien routier entre Québec et Lévis.

• À lire aussi: Abandon de l’auto dans le 3e lien: Duhaime veut la tête d’Éric Caire

• À lire aussi: «La trahison de monsieur Legault»: Éric Duhaime souhaite profiter de la grogne des caquistes

• À lire aussi: «Pas d’autos, pas de financement pour le 3e lien», dit Pierre Poilievre

L’information, d’abord révélée au 98,5 FM, a été confirmée à notre Bureau parlementaire.

Il s’agira toutefois d’une «rencontre privée» comme M. Legault en fait régulièrement avec ses députés et aucune prise d’images pour les médias ne sera organisée, a-t-on précisé au Journal.

Depuis que l’abandon du tunnel routier a été ébruité, mardi dernier, les élus caquistes de la grande région de Québec ont reçu de nombreux appels de la part de citoyens déçus et frustrés. C’est d’ailleurs ce qu’a raconté la ministre et députée de Chute-de-la-Chaudière, Martin Biron, après la conférence de presse de Geneviève Guilbault jeudi. «C’est vrai, on a beaucoup d’appels dans ma circonscription à moi et je le sais que mes collègues vivent ça», a-t-elle rapporté, en reconnaissant que plusieurs de leurs électeurs «se sentent trahis».

«C’est excessivement difficile, pas juste pour moi, mais pour l’équipe de Chaudière-Appalaches», disait-elle.

Mis devant le fait accompli

Selon nos informations, les députés n’ont aussi pas du tout aimé se retrouver devant le fait accompli, alors qu’il s’agissait d’une promesse phare portée par la Coalition Avenir Québec depuis près d’une décennie.

Les maires concernés ont été avisés que le projet de tunnel Québec-Lévis serait finalement dédié exclusivement au transport collectif lundi dernier, en après-midi, soit quelques heures avant la plupart des députés et ministres de la grande région de Québec.

«C’est une décision qu’on prend en équipe, qu’on vit en équipe», a pourtant déclaré la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui s’est présentée seule, devant les journalistes, jeudi dernier, pour confirmer la nouvelle.

«C’est une décision de groupe comme toutes les décisions qu’on prend au gouvernement, mais il y en a des plus difficiles que d’autres», a répété Mme Guilbault, vendredi, lorsque questionnée dans les corridors de l’Assemblée nationale à propos des tensions au sein du caucus caquiste.

Il semble que la grogne au sein de sa famille politique ne s’est pas apaisée depuis.