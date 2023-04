Au pied du mur, il refuse la faillite

Comme entrepreneur, Jean Champagne s’est senti un héros et un zéro. Dans son livre Crash, publié chez Québec Amérique, il raconte les deux côtés de son histoire, qui est d’ailleurs proche de celle de bien des entrepreneurs : monter, tomber, se relever.

« Un jour, t’as du mal à faire passer les paies. Un jour, t’as un gros client qui fait faillite. Tu développes un produit qui ne marche pas, tu fais un mauvais investissement, tu ne dors pas, tu as peur. Je pense que tout le monde en affaires vit des grands creux, mais on n’en parle pas », dit celui qui a bâti l’entreprise Portes patio Résiver en Beauce et qui s’est retrouvé en difficulté financière en 2003.

La faillite ? Non merci ! Mais sans le soutien de sa femme, sans ses soupes réconfortantes, sans sa foi, Jean Champagne dit qu’il ne serait pas passé à travers.

« Il y a eu une période où Louise me ramassait à la petite cuiller à chaque demi-journée. Elle m’a dit qu’elle avait l’impression que je partais me faire battre toute une matinée avant de rentrer dîner », se rappelle l’entrepreneur retraité avec la gorge nouée.

Cacher les problèmes

Lui, l’homme, avec son orgueil, avait caché ses difficultés à sa famille pendant des mois avant de s’ouvrir. Il avait vécu en décalage avec tout le monde. En Beauce, on pensait qu’il nageait dans le succès, alors qu’il peinait à garder la tête hors de l’eau. Il faisait semblant. En affaires, on fait toujours comme si tout allait bien...

« Mais mon entreprise a été la plus vulnérable l’année où elle a fait le plus d’argent », raconte M. Champagne.

Résiver a grandi trop vite, pendant dix ans. C’est grisant le succès et quand un entrepreneur y touche, souvent il pense que ça va perdurer. Quand tout le monde te dit que t’es bon, tu y crois !

Sauf que la croissance exige d’investir et alors l’endettement de Résiver a été trop important, les frais fixes trop lourds. En plus, l’entreprise a perdu ses deux plus gros clients, emportés par la faillite, et le dollar américain a perdu 30 % de sa valeur.

« En trois mois, on a perdu 50 % de nos ventes, mais 150 % de notre rentabilité parce qu’une large part des ventes supportait les frais fixes », explique l’entrepreneur.

Seul à y croire

La pression pour acculer Résiver à la faillite venait de partout. Mais Jean Champagne se disait que de faire perdre des millions de dollars à ses fournisseurs n’était pas dans ses valeurs. La nuit, le jour, il faisait des plans et des calculs dans sa tête jusqu’à s’en épuiser. Il ne pouvait plus conduire, il aurait été un danger public. Mais il était fort en finances et il a fini par entrevoir des solutions pour réduire les dépenses, alléger l’inventaire et mieux collecter les comptes à recevoir pour augmenter les liquidités. Petite victoire après petite victoire, il entrevoyait le chemin du rebond.

« J’essayais de convaincre le monde autour, mais tout le monde avait les yeux rivés sur le présent », se souvient-il. Le présent, c’était encore des bilans à l’encre rouge. Il fallait couler encore un peu avant de remonter.

Le chargé des comptes spéciaux à la banque a fini par le comprendre et par croire à ses capacités. Lui, il s’est demandé s’il faisait tout ça par orgueil ou par acharnement. Mais quelle joie il a ressentie lorsque Résiver a retrouvé sa santé ! Plus tard, l’entreprise a été fusionnée avec le Groupe Novatech, qui est devenu le plus important fabricant de portes-patio en Amérique du Nord, le rêve initial.

Un livre pour aider

Le récit de Jean Champagne est écrit avec un niveau de précision inédit : il avait en main tous ses états financiers, des caisses de documents, ses agendas, avec ses rendez-vous et toutes les émotions traversées notées chaque jour.

« Je pense que c’est un livre nécessaire parce qu’il y a des années difficiles qui s’en viennent », dit celui qui propose ses outils pour rebondir.

Résiver

◆ Année de fondation : 1993

◆ Fondateur : Jean Champagne

◆ Lieu du siège social : Beauceville (filiale de Novatech)

◆ Secteur d’activité : Construction, fabrication

◆ Nombre d’employés : + de 500

Profil de Jean Champagne

Poste : Fondateur, retraité

Fondateur, retraité Âge : 63 ans

63 ans Scolarité : Baccalauréat en finances