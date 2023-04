«C'est du jamais-vu»: la grippe aviaire gagne du terrain au Québec

La grippe aviaire continue de gagner du terrain au Québec avec 13 foyers d’éclosion ce mois-ci seulement, laissant des centaines de milliers de volailles mortes dans son sillon.

«C’est du jamais-vu», lance le vétérinaire Jean-Pierre Vaillancourt, lequel est aussi professeur à l’Université de Montréal, à propos de la situation actuelle.

En avril, l’Agence canadienne d'inspection des aliments a dénombré 13 lieux infectés dans la province, en Montérégie et en Estrie. Depuis le début de l’année, le Québec compte 22 lieux infectés et plus de 700 000 oiseaux morts ou euthanasiés.

«La saison est particulièrement chaude», confirme Martin Pelletier, coordonnateur de l’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA). Déjà, c’est autant de cas que pour tout l’an dernier et encore plus d’oiseaux touchés, souligne-t-il.

Un chien infecté

Un premier chien domestique est d'ailleurs mort après avoir été infecté par la grippe aviaire au Canada ce mois-ci. Il avait mâché une oie sauvage.

L’animal d’Oshawa, en Ontario, a ensuite eu un résultat positif au test de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

«Il y en a sûrement eu d’autres, mais qui n’ont pas été diagnostiqués», croit le Dr Vaillancourt. Par contre, l’expert ajoute qu’il ne faut pas s’attendre à une hécatombe chez les animaux domestiques.

Il faut un contact très étroit avec une volaille infectée pour contracter le virus. Selon Jean-Pierre Vaillancourt, il n’y a pas encore d’évidence claire indiquant qu’un humain pourrait développer la grippe aviaire d’un animal autre que l’oiseau.

Pour l’instant, les rares cas humains répertoriés dans le monde provenaient de contacts étroits avec des volailles.

Le président de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Dr Gaston Rioux, appelle à la prudence près des oiseaux migrateurs. Il ajoute que le virus se trouve aussi dans les fientes des animaux.

Plusieurs espèces sauvages ont aussi contracté la grippe aviaire, comme des renards, des mouffettes ou des phoques, par exemple.

«Les gens qui vont se promener près des étangs avec leur chien, présentement, ce serait mieux de les garder en laisse. Et si le chien s’est amusé à rapporter des carcasses, faut observer les signes et consulter rapidement», renchérit le Dr Vaillancourt.

Chasseurs prudents

Avec l’ouverture de la chasse aux dindons sauvages dans quelques jours, les experts invitent aussi les chasseurs à faire attention.

Les dindons sauvages pourraient être infectés. Le Dr Rioux souligne qu’il vaut mieux manipuler les oiseaux morts avec des gants ou bien se laver les mains ensuite.

La cuisson tue cependant le virus. «Il n’y a pas de risque à acheter du poulet à l’épicerie», rappelle Jean-Pierre Vaillancourt.

Un printemps virulent

22 sites infectés au Québec en 2023

13 en avril seulement

729 000 oiseaux morts ou euthanasiés

Un chien domestique infecté et mort en Ontario

Pour se protéger (et ses animaux domestiques)

Éviter tout contact étroit avec des oiseaux sauvages et les lieux qu’ils fréquentent

Source: Agence canadienne d'inspection des aliments