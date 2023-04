Danger de vouloir enfermer tout le monde dans le moule de la Bible?

Quand je vois une signature du genre « Une femme très ancrée dans l’amour divin » comme celle dont vous publiez la lettre ce matin, ça me donne envie de vomir. Pourtant, contrairement à vous qui lui avez si bien répondu, je suis un catholique pratiquant de 76 ans qui devrait être sensible à quelqu’un de même allégeance que lui. Mais je ne le suis pas, parce que tout comme vous, je pense qu’on doit savoir concilier le fait de vivre, en même temps que de laisser vivre les autres.

Je n’ai jamais cru qu’en ma qualité de croyant j’en savais plus que les autres sur quoi que ce soit. Et contrairement à ce qui semble s’être produit pour cette dame, ma lecture de la Bible ne m’a pas donné la science infuse. J’ai cependant toujours cru que mon devoir était de me montrer bienveillant envers ceux qui m’entouraient, de quelque allégeance qu’ils soient. Mon parcours n’a d’ailleurs pas été linéaire. Comme madame Bombardier, j’ai vécu une enfance à l’eau bénite, après quoi j’ai traversé un passage à vide où je me suis rebiffé contre les enseignements religieux de mes parents et de mes professeurs.

Grâce à ma femme qui était une chrétienne fervente, mais jamais dictatoriale, on a élevé nos enfants dans la souplesse d’une foi assumée, mais libre dans la pratique. Ce qui a produit chez nos enfants des chrétiens, pratiquants, des athées et des agnostiques. Mais leur lien commun, c’est qu’ils s’aiment au-delà de leur pratique religieuse individuelle. La mort de leur mère n’a rien changé à cela, et j’espère que la mienne, qui viendra bien un de ces jours, fera de même.

J’ai trouvé intéressant de juxtaposer votre lettre à celle qui précède, car elle se termine par un souhait qu’aurait certainement aimé réaliser le signataire de celle-ci.