Début de la biométhanisation à Québec

Pour la première fois lundi, le centre de biométhanisation flambant neuf de la Ville de Québec a commencé à «digérer» des résidus alimentaires des citoyens, venant des fameux sacs mauves en circulation, au lieu de les envoyer à Rivière-du-Loup.

Malgré le succès de la collecte des restes de table, dont le déploiement a commencé en novembre et est maintenant complété à 80 % sur le territoire, seuls le tri et le prétraitement de la matière étaient réalisés à Québec.

En raison de signes de corrosion détectés dans les réservoirs du centre de biométhanisation situé près de la baie de Beauport, la «biopulpe» devant y être valorisée était plutôt envoyée dans des installations du Bas-Saint-Laurent.

Les correctifs aux réservoirs, réalisés sous garantie par le fournisseur, ont été complétés dans les derniers jours. Des résidus alimentaires et boues municipales ont donc pu y être pompés pour la première fois, lundi.

Bientôt à plein rendement

«Là, on commence à en traiter ici. On est à environ huit camions-citernes par jour qu’on envoie à Rivière-du-Loup. Graduellement, on va en traiter de plus en plus ici. [...] On espère dans le prochain mois arriver à la fin de ça», explique Carl Desharnais, directeur général adjoint aux Infrastructures durables à la Ville de Québec.

Dominique Lelievre

Pour accélérer le processus, la Ville de Rivière-du-Loup fournira de l’inoculum (une flore bactérienne) afin d’ensemencer les immenses récipients de la capitale.

«On estime à environ 3 à 6 mois le temps pour atteindre la pleine capacité, mais ça va dépendre, encore là, du procédé biologique», a souligné M. Desharnais, qui ne cachait pas sa fébrilité, lors d’une visite médiatique des lieux.

Après plus d’une décennie de réflexions, de tergiversations, de reports et de dépassement des coûts, le centre de biométhanisation, construit au coût de 210 millions $, pourra donc commencer officiellement à remplir son rôle.

Valorisation

Si tout va bien, les premiers mètres cubes de gaz naturel renouvelable pourront être injectés dans le réseau d’Énergir et les premières livraisons de digestat, un fertilisant agricole, pourront avoir lieu, dans le même horizon de 3 à 6 mois.

Un contrat avec Énergir devrait rapporter 100 millions $ sur 20 ans. Quant au digestat destiné au milieu agricole, Québec devra faire ses preuves avant d’en tirer des profits. Pour l’instant, la Ville paiera pour que deux contractants viennent récupérer la terre et l’amène dans les champs.

«Au démarrage, et c’est la même chose un peu partout au Québec, c’est une dépense, malheureusement, même si ça a une valeur agronomique», a expliqué M. Desharnais, estimant que c’est «appelé à changer» dans le futur.

L’étonnant voyage de vos sacs mauves

La distribution des sacs mauves et des bacs pour la récupération des résidus alimentaires dans les résidences dans l’agglomération de Québec a commencé le 1er novembre et se poursuit jusqu’en mai. Voici à quoi ressemble le parcours de vos restes de table, une fois que vous les avez jeté dans vos poubelles.

1. Les sacs mauves de résidus alimentaires sont transportés au centre de récupération de la matière organique situé à l’incinérateur, en même temps que la collecte des ordures.

2. Les gros objets sont retirés par une pince géante opérée par un humain. Les matières traversent ensuite des paniers vibrants. Enfin, les sacs mauve sont isolés des déchets à l’aide d’un tri optique opéré par intelligence artificielle.

3. Les sacs mauves sont ouverts mécaniquement, transformés en pulpe liquide et acheminés au centre de biométhanisation dans une canalisation d’1,8 km. Ce dernier est muni de cinq réservoirs et d’équipements de pointe pour filtrer l’air et l’eau.

4. Au centre de biométhanisation, la pulpe alimentaire et les boues municipales sont brassées, chauffées et mélangées à des bactéries. Ce processus dure environ 12 jours et permet de produire du biogaz et un fertilisant agricole (appelé digestat).

5. Le biogaz est nettoyé puis injecté sur place dans le réseau d’Énergir, alors que le fertilisant est déshydraté et chargé dans des camions.