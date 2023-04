La ministre Guilbault annonce une révolution dans le monde du cône orange

Plus petits, ramassées plus rapidement, Québec promet que les cônes orange qui traînent dans les rues seront chose du passé dans la grande région de Montréal.

Les cônes orange remisés au bord des voies sont légion dans la métropole. Pour preuve, l’Escouade mobilité de la Ville créée en 2018 révélait qu’elle avait déjà ramassé près de 3122 balises et panneaux de signalisation inutiles.

Dans la dernière semaine, le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) a aussi ramassé plus de 100 cônes sur l’île de Montréal, dont la majorité ne leur appartenait pas.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, promet donc de remiser les cônes orange lorsqu’il y a une période d’inactivité de 72 heures, même si le chantier n’est pas encore terminé.

C’est ce qu’elle a annoncé lundi matin lors d’un panel devant les membres du milieu du transport montréalais.

Il s’agit déjà d’une «grosse différence» aux yeux du président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). «Pour beaucoup de chantiers, la norme c’est quelques semaines», a expliqué Michel Leblanc.

J’accueille très positivement les mesures concrètes annoncées aujourd’hui par la ministre @GGuilbaultCAQ. Au cours des prochains mois, d’autres améliorations issues du Sommet sur les chantiers seront annoncées, et profiteront à l’ensemble de la population et aux visiteurs. Les… https://t.co/vQ9yoE6S7w — Valérie Plante (@Val_Plante) April 24, 2023

Écoutez la chronique d'Elsie Lefebvre au micro de Richard Martineau , disponible en balado sur QUB radio :

Il y a quelques semaines, la Ville de Montréal s’engageait dans cette même voie, mais comptait laisser une période de 24 heures après la fin d’un chantier pour tout ramasser.

«Douze heures ou 24 heures, ce n’est pas réaliste», juge toutefois la ministre. «En bas de 72 heures, c’est un va-et-vient qui fait perdre des heures ouvrables».

La responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville voit cela comme un bon pas en avant. «Que ce soit 12, 24 ou 72 heures, ça demeure une nette amélioration par rapport à ce qu’on avait avant», a avancé Sophie Mauzerolle.

Des cônes moins visibles

La ministre souhaite aussi remplacer les gros cônes orange par des plus petits dans les chantiers urbains, comme au centre-ville de la métropole.

Cette mesure faisait partie des engagements pris par la Ville de Montréal lors de son sommet sur les chantiers en mars dernier.

«Si les plus petits cônes sont peut-être plus adaptés à la réalité du centre-ville, ça ne veut pas dire que c’est bon partout», a cependant rappelé la ministre. «Quand on met des gros cônes, il y a une question de sécurité là-dedans.»

D’ici la fin de l’année, Québec remplacera également les cônes par des glissières métalliques pour séparer les zones de chantiers des passages pour piétons.

Les normes de signalisation seront aussi revues pour les chantiers dans des zones à plus faible vitesse, comme celles de 30 km/h.

«On va faire des adaptations pour les normes de signalisation pour que ce soit moins du mur-à-mur et qu’on soit plus adapté à la réalité de chacun», a fait valoir Mme Guilbault.

Plus de coordination

Pour M. Leblanc, l’enjeu restant est la coordination. «Je pense que le ministère est sensible à ça, la Ville l’est aussi, mais jusqu’ici force est de constater que c’est souvent de la coordination dernière minute», a-t-il évalué.

La ministre assure qu’elle s’attaquera aussi à ce problème. Elle va créer une «cellule innovation» afin de trouver un moyen de connecter les plateformes de recensement des travaux de Montréal et du MTMD.

«Si le principe est là de dire qu’on échange l’information, on a déjà un énorme pas qui a été franchi», a indiqué Mme Guilbault.