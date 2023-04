Des dizaines de Canadiens évacués du Soudan

Près d’une soixantaine de Canadiens ont été évacués du Soudan grâce à un avion allemand, a révélé lundi le premier ministre Justin Trudeau, en abordant rapidement l’enjeu des quelque 1600 Canadiens coincés dans le pays déchiré par une guerre intestine.

M. Trudeau a affirmé, en marge d’une rencontre avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier à Ottawa, qu’il venait d’apprendre qu’un avion allemand venait de décoller de la capitale Khartoum avec 58 Canadiens à son bord.

Un avion-cargo militaire C-17 du Canada est aussi arrivé dans la région et devrait effectuer un vol de transport, a ajouté le premier ministre.

Cette révélation survient au lendemain de l’annonce de la fermeture de l’ambassade canadienne au Soudan, une décision également prise par plusieurs pays occidentaux.

En parallèle, Ottawa a annoncé lundi que les Soudanais présents au Canada dont le visa arriverait à terme «pourront demander gratuitement la prolongation de leur statut au Canada et changer de catégorie temporaire pour leur permettre de continuer d'étudier, de travailler et d'être auprès de leur famille».

«Le Canada exonérera également les frais de passeport et de titre de voyage pour résident permanent pour les citoyens et les résidents permanents du Canada au Soudan qui souhaitent partir», a ajouté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Depuis la mi-avril, le Soudan est ravagé par un conflit opposant l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide qui a fait au moins 420 morts et 3700 blessés, selon l’Organisation mondiale de la Santé.

Les deux camps se sont cependant entendus lundi pour respecter une trêve de trois jours, a annoncé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.