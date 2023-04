Des employés prennent les rênes

Chez Servisys, une PME de Bromont, la relève s’est faite à l’interne, quatre employés ayant racheté le bloc d’actions de l’actionnaire principal, Philippe Simard, en 2021.

Pour assurer le succès du processus de transfert, les repreneurs n’ont pas hésité à aller chercher toute l’aide dont ils avaient besoin, pendant et même après le rachat.

« Se faire accompagner par une équipe de professionnels, c’est un must », affirme Matthieu Skilling, qui assume maintenant la présidence de l’entreprise spécialisée en régulation automatique et en entretien d’équipements CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé).

« Aborder les aspects légal et financier, c’est le plus gros défi du transfert, ajoute-t-il. Ce sont des domaines où nous, les repreneurs, avions peu d’expertise. Comptable et avocat nous ont fait penser à des éléments qu’on ne soupçonnait pas et que l’on a pu régler avant de conclure la transaction. C’est un investissement, mais cela nous a permis d’éviter des erreurs qui auraient pu être coûteuses. Au final, c’est rentable. »

S’accorder du temps

S’il avait un autre conseil à donner à de futurs repreneurs, ce serait de prévoir du temps. Chez Servisys, la relève se préparait depuis plusieurs années.

C’est en 2012 que Philippe Simard a approché Matthieu Skilling et deux autres employés, Christian Tremblay et Patrick Lévesque, pour qu’ils deviennent actionnaires minoritaires de l’entreprise.

« Il voulait ainsi s’assurer d’avoir une relève, explique Matthieu Skilling. En 2018, il nous a fait part de son intention de quitter l’entreprise. C’est à ce moment-là que le processus de relève s’est véritablement enclenché. »

Marc Plourde, qui était déjà actionnaire et cofondateur de Servisys, complète le quatuor de releveurs.

Ils n’ont pas eu trop de trois années pour conclure la transaction. Durant cette période, les futurs dirigeants se sont réunis de façon régulière pour faire avancer le projet. Parce que le processus est chronophage, ils ont décidé d’embaucher un chargé de projet supplémentaire, qui a repris une bonne partie des tâches du président de Servisys, Matthieu Skilling.

« J’ai pu ainsi libérer mon agenda pour me consacrer au projet de rachat », explique-t-il.

Transition en douceur

Cela dit, ce n’est pas tout de conclure la transaction. Il faut aussi penser à l’après. C’est dans cette optique que les releveurs se sont assurés que le cédant resterait dans l’entreprise, à titre de représentant aux ventes, pour une transition en douceur.

« À l’origine, Philippe désirait quitter au printemps 2022. On lui a demandé de devancer d’un an le transfert, de façon à ce qu’il puisse nous guider dans la prise de décision. Il a été de bon conseil et a su nous épauler. Il n’a pas cherché à garder le contrôle. J’aurais même pris une année supplémentaire avec lui, mais il avait ses projets à mener. »

Croissance ordonnée

La nouvelle équipe de direction est aujourd’hui bien en selle pour veiller au développement de l’entreprise, qui fête cette année son 25e anniversaire de fondation.

« On amène une vision un peu différente de la direction précédente, mais sans faire de virage à 180 degrés. On veut croître, mais de façon ordonnée », affirme Matthieu Skilling.

Secteur en évolution

Servisys, qui emploie près d’une vingtaine de personnes, compte une clientèle diversifiée dans les secteurs commercial, industriel et institutionnel.

Elle se spécialise également dans le contrôle des salles blanches, autant pour l’industrie pharmaceutique que pour celle des semi-conducteurs.

« On œuvre dans un secteur spécialisé qui évolue rapidement, dit-il. Pour bien desservir notre clientèle, on doit offrir une formation continue à nos employés. On se démarque par notre service personnalisé ; c’est important pour nous que nos équipes conservent le même niveau de compétence. »

SERVISYS

Date de fondation : 1998

1998 Activités : services et entretien d’équipements CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé)

services et entretien d’équipements CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) Actionnaires : Matthieu Skilling, Marc Plourde, Christian Tremblay, Patrick Lévesque

Matthieu Skilling, Marc Plourde, Christian Tremblay, Patrick Lévesque Nombre d’employés : 18