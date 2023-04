Des p’tits Simard aux jeunes d’aujourd’hui

Les enfants-vedettes sont nombreux au Québec. Proportionnellement, peut-être plus que n’importe où dans le monde.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Petits acteurs, au grand talent: voici huit enfants de 13 ans et moins qui crèvent l'écran

C’est qu’au Québec, le «star système» fonctionne encore à plein. Radio, télévision et journaux nous entretiennent d’abord des artistes d’ici avant de s’intéresser à ceux qui font carrière à Hollywood ou à Paris. Samedi, notre cahier Weekend a présenté huit jeunes Québécois qui sont des vedettes du petit écran et du cinéma avant même d’avoir atteint l’adolescence. Parmi eux, Alexi Robidoux et Juliette Bourson, qui ont respectivement huit ans et sept ans.

C’est l’âge qu’avaient les p'tits Simard, René et Nathalie, lorsqu’ils sont devenus célèbres en chantant les vertus des petits poudings Laura Secord à la télévision. Tous les Québécois de plus de 60 ans se rappellent les paroles et la mélodie de cette ritournelle qu’on doit à mon regretté ami Marcel Lefebvre.

Comme la plupart des Québécois plus âgés se souviennent du «pop-sac-à-vie-sau-sec-fi-co-pin» de la petite Marie-Josée Taillefer, aujourd’hui la femme de René Simard. C’est elle qui annonçait les divers services des Caisses populaires Desjardins. Elle avait sept ans, mais elle avait commencé vers l’âge de trois ans à décliner ce drôle de slogan conçu par Jacques Bouchard, le publicitaire le plus doué de son temps. Je me souviens très bien du travail qu’il fallait faire avec la petite pour qu’elle arrive à maîtriser les mots de ce slogan presque impossible à dire. C’est ma femme de l’époque, Aimée Danis, qui réalisait les pubs des Caisses Desjardins.

UN TRAVAIL DE MOINE

C’est à cette occasion que j’ai compris combien il est difficile de travailler avec d’aussi jeunes enfants. Il s’agit bien d’un travail, mais il faut qu’il passe pour un jeu. Comme Aimée avait un bac en pédagogie, elle réussissait à merveille avec les enfants. À Montréal, il y avait Madame Audet et quelques autres professeurs de diction qui montraient aux enfants à bien «perler», mais il n’y avait aucun «coach» pour enfant et aucune maison de casting spécialisée. Il faut dire qu’aucun enfant et aucun ado ne rêvaient alors au métier de comédien. Ça ne venait à l’esprit d’aucun d’eux.

Aujourd’hui, les enfants sont légion à se voir actrice ou acteur. Il faut dire que l’attitude du monde du spectacle à leur égard a bien changé. Les jeunes producteurs et réalisateurs ont compris l’attrait irrésistible qu’ont les enfants pour les spectateurs. Que ce soit à la télé, au cinéma ou au théâtre.

MARIE-SOLEIL TOUGAS

C’est beaucoup pour éveiller l’intérêt pour ma série que j’avais créé les rôles de Zoé (Marie-Soleil Tougas) et de Renaud (Sébastien Tougas) dans Peau de banane à TVA. Nous avons eu beaucoup de chance de trouver pour les interpréter le jeune Sébastien Tougas et, surtout, sa sœur Marie-Soleil. À la suite de la série, Marie-Soleil est devenue l’idole du Québec tout entier, et sa mort tragique dans un accident d’avion le 10 août 1997 a suscité un véritable deuil national.

Si Marie-Soleil fut une vedette aussi exceptionnelle, c’est qu’elle déborda largement de son rôle d’actrice. En plus d’animer des émissions comme Fort Boyard et Les Débrouillards, elle s’est engagée socialement comme porte-parole d’Opération Enfant Soleil et comme animatrice du téléthon annuel, sans compter les campagnes de sensibilisation qu’elle a menées, notamment avec Éduc’alcool. Travaillante comme pas une, Marie-Soleil fut un authentique modèle pour les ados de son temps.

Qui des huit jeunes du dernier cahier Weekend deviendra une vedette de la trempe de Marie-Soleil ou du p’tit Simard?