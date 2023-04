GAUVIN, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mars 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Maurice Gauvin, époux de dame Hélène Villeneuve. Il était le fils de feu dame Germaine Côté et de feu monsieur Maurice Gauvin. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière de la Fabrique de L'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 13 heures pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses enfants : Sylvie (Martin Dutil), Manon et Denis (Marielle St-Louis); ses petits-enfants : Mireille (Benoit Turgeon), Kim, Mathieu Bilodeau (Valérie Gosselin), Mélissa (Jean-Simon Jobin) et Marie-Eve (Xavier Tremblay); son arrière-petit-fils Eliam ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean-Claude, feu Marcel, Jacques (Jocelyne Packwood), Louisette (Benoit Gagné) et Richard (Solange). Il était le beau-frère de feu Bruno, feu Jean, Marie, Louise (Jacques Jobin), Denise, Benoit (Diane), Jacques et feu Charlotte. La famille désire remercier le personnel soignant de l'urgence et de l'unité coronarienne de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, (Qc), G2J 1B8, téléphone : 418-682-6387, www.coeuretavc.ca