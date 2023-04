Enfin le repêchage pour Matthew Bergeron

Ce n’est pas tout le monde qui vit un processus d’embauche comme Matthew Bergeron. Les dernières semaines ont été chargées pour le bloqueur de Victoriaville avec une succession d’entrevues en vue du repêchage de la NFL, qui se tiendra de jeudi à samedi. Au menu, des questions déstabilisantes, allant de ses habiletés sur le terrain à ses talents... au mini-golf.

Tout y est passé et il semble qu’il n’y a rien de trop loufoque quand vient le temps pour les équipes de la NFL d’évaluer quels espoirs feront l’objet de leur convoitise dans les jours à venir.

Bergeron, en plus d’avoir rencontré les 32 équipes au camp d’évaluation de la NFL en mars à Indianapolis, s’est prêté depuis à de nombreux entretiens qui ont nécessité toute une gymnastique dans son horaire.

Le joueur de ligne offensive estime avoir parlé à différentes équipes entre 12 et 15 fois via Zoom en plus d’avoir fait le tour des États-Unis en visitant les installations de sept clubs.

À chaque fois, c’est bien plus que le talent évident et les connaissances de football de Bergeron qui ont été analysées au peigne fin.

«On m’a demandé des trucs comme ma chanson préférée ou ce que je ferais sur une île déserte si j’avais le choix d’une chose à avoir avec moi. On m’a fait jouer aux fléchettes et j’ai fait du mini-golf dans le bureau d’une équipe.

«C’est bizarre, mais je pense que les équipes voulaient juste voir ma réaction devant des situations inattendues. Tu essaies juste de rester toi-même dans ces situations qui sortent de nulle part», a mentionné Bergeron lors d’une vidéoconférence organisée par NFL Canada avec les médias québécois.

Un parcours éreintant

Au plus tard samedi, Bergeron connaîtra sa prochaine destination et ce ne sera pas trop tôt. Celui qui est généralement perçu comme un espoir de deuxième ou troisième tour reconnaît que les derniers temps ont été plutôt étourdissants.

«Le plus difficile, c’est de se promener de place en place, de prendre l’avion à chaque jour. Je suis un gros bonhomme et l’avion, ce n’est pas la place la plus confortable pour moi. Tu passes d’un fuseau horaire à l’autre. Tu te couches tard et tu te lèves tôt.

C’est ce qui a été le plus difficile dans le processus parce que tu dois gérer aussi ton entraînement puisque que le camp des recrues aura lieu peu de temps après le repêchage», a-t-il noté.

Une image à vendre

Dans cette quête vers son rêve, Bergeron a dû apprendre à composer avec une facette du métier avec laquelle il n’est pas forcément à l’aise, soit de vendre sa salade.

«C’est quelque chose que je n’aime pas faire, de me vanter et de parler de moi. Tu dois le faire parce que c’est une entrevue de job et je suis en recherche d’emploi. Je fais ça en restant humble et c’est quelque chose d’important», a-t-il dit en spécifiant qu’en bout de ligne, l’exercice s’est bien déroulé.

«Après chaque visite, je me suis dit que vraiment, ça s’était bien passé. Je me verrais jouer dans tous les endroits où je suis allé. J’ai eu du bon feedback des entraîneurs.»

L’attente achève

Ne reste plus qu’à attendre l’appel, maintenant. Si Bergeron sort vraiment en deuxième ou troisième ronde comme bien des analystes l’entrevoient, c’est vendredi soir qu’il connaîtra son sort.

Il sera pour l’occasion à Victoriaville en compagnie de ses amis et proches.

«Je veux vivre ça avec mon cercle rapproché. Je ne veux pas un gros party. La ville de Victoriaville a été vraiment gentille de nous aider. Malheureusement dans mon sous-sol il n’y a pas assez de place pour 20 à 25 personnes!

«Après mon entraînement de jeudi, c’est là que le stress va commencer. J’ai autant hâte de voir des amis que ça fait longtemps que je n’ai pas vu que de me faire repêcher. Ce sera un beau moment, vraiment!», a résumé Bergeron.