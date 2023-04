Impossible de devenir ramoneur à Trois-Rivières?

Alex-Olivier Adam, un jeune entrepreneur de Trois-Rivières, en Mauricie, a eu toute une surprise lorsqu'il a voulu ouvrir une entreprise de ramonage de cheminées, puisqu’il a été impossible pour lui de recevoir l‘autorisation d’exercer par la Ville, car il n'est pas membre de l'Association des professionnels du chauffage.

Or, pour être en mesure d'y adhérer, son entreprise doit exister depuis au moins deux ans et être accréditée par la Régie du bâtiment du Québec, et ce, même s'il offrira uniquement des services d'entretien.

«Quand j'ai fait mes recherches auprès de la RBQ, on me dit que ce n'est pas nécessaire pour faire du ramonage. C'est un domaine très flou», a expliqué M. Adam.

À Trois-Rivières, seulement trois entreprises sont autorisées à effectuer ce travail. Selon l'entrepreneur, plusieurs le feraient sans l'autorisation de la Ville. «Vous n'avez qu'à faire une recherche Google. Vous écrivez les mots clés "ramonage cheminée Trois-Rivières" et vous allez voir que plusieurs entreprises de l'extérieur profitent de ce flou», a-t-il ajouté.

Pour la Ville de Trois-Rivières, il n'est pas question de procéder à des changements réglementaires. «On peut comprendre que, pour certaines personnes, ça laisse la perception qu'on vient freiner des opérations d'affaires. Cela étant dit, la Ville a le devoir d'encadrer les pratiques qui peuvent avoir un impact pour le voisinage. C'est ce qu'on fait en demandant l'attestation. Pour l'instant, il n'est pas question de revoir la réglementation», a expliqué Mikael Morrissette, le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

Nicolet exige aussi d'être membre, mais ne ferme pas la porte à réévaluer la situation pour permettre à des entreprises d'émerger.

«On est plus exigeants pour ceux qui veulent faire des réparations ou des installations, mais pour notre part on pourrait bien revoir notre réglementation. J'en parlais avec le chef des pompiers et on se questionnera sur cette exigence», a confié Sébastien Turgeon, le directeur des communications de la Ville de Nicolet.

De son côté, l'Association des professionnels du chauffage explique qu'elle n'a pas été consultée par les villes de la région. «On est ouvert à échanger avec les villes pour leur expliquer qu'on est une association volontaire. Ça ne veut pas dire que si les entreprises ne sont pas membres de notre organisation, ce ne sont pas de bonnes entreprises. Nos critères d'adhésion sont stricts et ils sont là pour protéger les consommateurs et nos membres», a expliqué la directrice de l'APC, Marie-Claude Bouchard.

Malgré les embuches, Alex-Olivier Adam compte bien ouvrir son entreprise, lorsqu'il aura en main toutes les autorisations. «Mon but c'est de créer de l'emploi à Trois-Rivières, je veux que plusieurs ramoneurs prennent la route, couvrir la région et faire de la prévention incendie.»

Plusieurs villes et municipalités n'exigent pas d'être membre de l'Association des professionnels du chauffage pour octroyer un permis de ramonage.