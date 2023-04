LNH: ce joueur est prêt à payer une amende en critiquant l'arbitrage

Une fois de plus cette année, la qualité de l’arbitrage est remise en question par plusieurs durant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley et l’attaquant du Wild du Minnesota Marcus Foligno a ajouté sa voix au concert de protestations, dimanche.

Le vétéran n’a guère été impressionné par le travail des officiels Kevin Pollock et Garrett Rank dans une défaite de 3 à 2 aux mains des Stars de Dallas lors du quatrième match d’une série de premier tour maintenant égale 2 à 2. Foligno a d’ailleurs visité le cachot à deux occasions pendant la soirée.

Sa visite initiale au banc des pénalités a été le résultat d’un geste d’obstruction aux dépens de Jani Hakanpaa tard au premier vingt. Le joueur du Wild s’est insurgé sur le verdict n’ayant pas eu de conséquences sur la suite. Toutefois, il a décrié encore davantage la punition lui ayant été décernée au troisième engagement, sanction ayant mené au but décisif. Les arbitres l’ont puni pour avoir fait trébucher Mason Marchment; par contre, sur la séquence, Foligno tente d’éviter le porte-couleurs des Stars qui s’apprête à lui asséner un double-échec au visage.

«C’est une farce, cela n’a aucun sens, a-t-il vociféré en point de presse. Je m’en vais frapper un gars ayant la rondelle : ce n’est pas de l’obstruction. Puis, je patine et je reçois un bâton élevé. Il ne doit pas y avoir de pénalité quand vous mettez en échec un rival de manière légale. C’est une connerie», a-t-il affirmé.

Deux poids, deux mesures

Mentionnant ne pas avoir reçu d’explications concernant l’interprétation des officiels, l’ailier a critiqué l’attitude arrogante des deux responsables, ne craignant visiblement de recevoir une amende de la Ligue nationale de hockey pour ses commentaires. Les critiques publiques à l’égard des arbitres sont effectivement passibles de pénalités financières.

«L’aspect physique du jeu doit être discuté [dans la ligue]. Je crois que c’est mauvais actuellement, a considéré le patineur. C’est du hockey de séries. Vous frappez un gars et ce n’est pas illégal. Puis, vous faites la même chose et on vous envoie au banc.»

Le cinquième duel de la série aura lieu sur les ondes de TVA Sports 2 mardi à 20 h au Texas.