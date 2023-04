Le père de la fillette de Granby reste en prison

Le père de la fillette de Granby, morte dans des circonstances troublantes en mai 2019, demeure derrière les barreaux.

Telle est la décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada qui lui refuse même le droit d'une semi-liberté en maison de transition.

La grand-mère de l'enfant, mère de l’homme de 34 ans, a reçu un appel ce matin vers 9h d'un porte-parole de la CLCC pour l'informer de la décision puis a reçu une confirmation par écrit.

Elle était toujours en attente de recevoir une copie de la décision avec les motifs au moment où TVA Nouvelles lui a parlé.

Elle s’est dite soulagée par cette décision.

Ses proches et elle sont convaincus que le père de famille n'éprouve aucun remords sincère pour les tragiques événements.

Ils vivent aussi avec la hantise de croiser son chemin s'il devait retrouver une forme quelconque de liberté.

«À l'écouter parler lors de l'audience, c'est comme si rien n'est de sa faute. Il ne semble aucunement reconnaître ses torts et sa responsabilité même si c'est lui qui a pris la décision d'enrubanner ma petite fille de ruban adhésif pour l'empêcher de s'enfuir de la maison. Moi, je sais à quel point il est manipulateur et je suis contente de savoir que les commissaires ont vu clair dans son jeu. Il faut qu'il purge les quatre années de prison auxquelles il a été condamné, un point c'est tout!», a mentionné la grand-mère.

Jeudi dernier, devant la commission des libérations conditionnelles du Canada, elle a mentionné qu'en le libérant aussi rapidement, on enverrait le message qu’un enfant ce n’est pas si important.

L'homme de 34 ans, qui a plaidé coupable à une accusation de séquestration, purge actuellement une peine de quatre ans d'emprisonnement.

Si le père reconnaissait que ce qu'il a fait est mal, il a répété à plusieurs reprises aux commissaires, être toujours incapable d'expliquer les gestes qu'il a posés en enroulant le corps de sa fillette de 7 ans de ruban adhésif la nuit qui a précédé son décès.

«Jamais je n'aurais cru être capable de l'attacher ainsi {...} j'ai agi sous le coup de l'émotion, de manière irrationnelle {...} je n'ai pas d'excuses, ça ne se fait pas, j'en suis conscient», a mentionné l'homme.

Selon lui, la fillette avait des problèmes de santé et de comportement, il ne dormait presque plus et avait de la difficulté à réfléchir clairement.

Il a reconnu la dépendance affective qu'il avait envers son ex-conjointe de l'époque, envers qui il se sentait redevable parce qu'elle l'avait aidé à retrouver la garde de ses enfants.

«J'essaie de comprendre ce qui m'a amené là {...} je m'appuyais trop sur ma conjointe {...} je ne voyais plus de solutions», a-t-il ajouté.

Son ex-conjointe, âgée femme de 39 ans, qui lui avait recouvert la bouche de ruban adhésif pour l’empêcher de crier, a été trouvée coupable du meurtre non prémédité de la fillette en décembre 2021.

Elle a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 13 ans.

L'équipe de gestion de cas du père proposait une semi-liberté dans une maison de transition de Longueuil avec un couvre-feu.

Selon les informations de la grand-mère, son fils devra attendre six mois avant de pouvoir faire une nouvelle demande.