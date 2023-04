Le sirop en quelques mots...

Au Québec, ce sont plus de 13 300 acériculteurs et acéricultrices qui produisent annuellement 211 millions de livres (données de 2022) de sirop d’érable. La province assure 70 % de la production mondiale et exporte dans plus de 60 pays. Notre sirop d’érable a même conquis le pays du soleil levant.

Bien qu’il s’agisse d’un sucre, au même titre que le sucre de table, le sirop d’érable se distingue par quelques attributs nutritionnels. Il contient du manganèse, de la riboflavine (vitamine B2), du cuivre, du calcium, des polyphénols et autres composantes aux propriétés antioxydantes. Malgré tout, il reste une source de sucre concentré dont il faut limiter la consommation. Son profil de saveur unique et le fait que sa consommation soutient notre économie locale restent ses principaux avantages.

Un produit polyvalent en cuisine

Du matin au soir, en passant par la collation et l’apéro, le sirop d’érable peut être un fidèle compagnon pour rehausser vos recettes.

Au déjeuner

Photo Adobe stock

Si le sirop d’érable s’avère un mariage classique avec des crêpes et du pain doré, on gagne aussi à l’utiliser dans des recettes un peu plus santé. Pourquoi pas un gruau du lendemain (overnight oat) aux saveurs de noix et érable ? Pour un petit déjeuner équilibré sur le pouce, ajoutez du sirop d’érable à votre mélange habituel de boisson végétale enrichie, de yogourt, d’avoine et de graines de chia. Agitez vigoureusement et laissez reposer au frigo toute la nuit. Le matin venu, garnissez de noix de Grenoble et de quelques tranches de banane et dégustez ! Le sirop d’érable agrémentera également le yogourt nature ou le smoothie matinal.

À la collation

Photo Adobe stock

On gagnera à remplacer le sucre de nos boules d’énergie, muffins et galettes à l’avoine maison par du sirop d’érable.

Au lunch

Une salade repas bien garnie sera encore plus appréciée avec une bonne vinaigrette ! Il suffit d’ajouter une touche de sirop d’érable à son duo vinaigre et huile. Qu’on opte pour une vinaigrette asiatique ou dijonnaise, l’érable ajoute une touche de douceur qui fera toute la différence. Découvrez aussi le vinaigre pommes-érable de Surette Condiments, un produit unique qui ne cesse de récolter les honneurs. (surettecondiments.com/condiment/balsamique-de-pomme-erable)

Vous êtes plus de type sandwich ? Fouettez du fromage de chèvre avec un peu de sirop d’érable et tartinez une tortilla de blé entier. Ajoutez les légumes rôtis de votre choix, quelques feuilles de roquette et des graines de citrouille. Faites légèrement griller et savourez un sandwich santé, sucré et salé !

Au souper

L’érable est un parfait ajout à vos marinades favorites. Il se marie particulièrement bien à la volaille, notamment dans une recette de poulet à l’orange ou de dindon sauce moutarde et érable. On l’apprécie aussi au sein des marinades asiatiques (avec de la sauce tamari et du gingembre) qui agrémenteront le poisson ou le porc. Une fois grillés, vos viandes et poissons auront une belle caramélisation grâce au sirop. Des légumes racines aromatisés d’huile de caméline et de sirop d’érable cuits sur plaque plairont également à toute la famille.

Au dessert

L’érable se prête tant aux desserts décadents qu’aux plus légers. Pensez à faire sauter vos pommes avec une touche de sirop d’érable pour garnir une mini-crêpe de sarrasin. Vous aimez les poires ? Pochez-les dans du sirop d’érable et au moment de servir, ajoutez une garniture fouettée légère faite à partir d’aquafaba (eau dans les conserves de pois chiches). Vous appréciez plutôt les textures crémeuses ? Un pouding aux graines de chia saura vous satisfaire ! Il se prépare facilement d’avance et se conserve bien. Mélangez des graines de chia avec le lait ou la boisson végétale de votre choix, ajoutez du cacao en poudre et du sirop d’érable. Réfrigérez entre 4 et 6 heures et râpez un peu de chocolat noir sur le dessus

Une sortie sportive ?

Photo Adobe stock

Avec l’énergie rapide qu’il procure, le sirop d’érable est aussi apprécié des sportifs. Il peut faire partie d’une recette de réhydratation maison pour les efforts de longue durée.

◆ Mélangez 65 ml de jus d’orange + 65 ml de sirop d’érable + 30 ml de jus de lime + 1 ml de sel et 850 ml d’eau. À servir bien froid.