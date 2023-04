L’énigme des primes à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Le journaliste Sylvain Larocque nous révélait la semaine dernière que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait versé près de 200 millions de dollars en primes à ses employés en 2022, malgré des pertes de plus de 24 milliards de dollars. Les dépositaires québécois, et en particulier les travailleurs, souhaitent comprendre cette énigme.

Charles Emond, le PDG de la CDPQ, sera en Commission parlementaire la semaine prochaine.

Cette Commission sera l’occasion pour les représentants du peuple d’examiner la gestion de la CDPQ et de considérer les préoccupations des déposants et des travailleurs.

Les parlementaires pourraient poser des questions concernant les primes versées, les méthodes d’évaluation des gestionnaires de portefeuille, les indicateurs de performance et les écarts significatifs par rapport aux autres caisses de retraite canadiennes.

Des réponses à anticiper

Monsieur Emond pourrait expliquer que la structure de rémunération de la CDPQ est conçue pour aligner les intérêts des employés avec ceux des déposants et inciter à créer de la valeur à long terme.

Il pourrait souligner l’importance d’attirer et de retenir des professionnels talentueux et mentionner que, malgré les pertes, la CDPQ a généré une valeur ajoutée par rapport à ses indices de référence.

Il pourrait aussi comparer les performances de la CDPQ avec celles d’autres caisses de retraite, en insistant sur les différences dans les stratégies d’investissement, les portefeuilles d’actifs et les risques encourus.

De plus, il pourrait présenter un plan d’action pour améliorer la performance de la CDPQ et éviter des pertes similaires à l’avenir, y compris des ajustements dans la stratégie d’investissement, l’augmentation de la diversification, la réduction des risques et l’amélioration de la gestion des actifs.

Le devoir des parlementaires

Enfin, il pourrait s’engager à renforcer la transparence et la responsabilité de la CDPQ en ce qui concerne la rémunération des employés et la performance financière, en communiquant régulièrement avec les déposants, les parlementaires et le public.

Les parlementaires ont la responsabilité d’évaluer la structure de rémunération de la CDPQ, en vérifiant si elle reflète les performances à long terme et les pertes subies par les déposants.

Ils devraient remettre en question l’équité des primes élevées en période de pertes, demander plus de transparence et comparer les stratégies d’investissement avec d’autres caisses de retraite.

Par ailleurs, les parlementaires devraient exiger un engagement clair et des échéanciers précis pour améliorer la performance de la CDPQ, ainsi que des rapports réguliers sur les progrès réalisés.

En insistant sur la transparence et la responsabilité, les parlementaires pourront contribuer à une meilleure gestion des fonds des Québécois et à inspirer la confiance dans cette institution.

Le débat public et la reddition de comptes sont essentiels pour renforcer la confiance dans les institutions financières québécoises.

En somme, la Commission parlementaire sera une étape cruciale pour éclaircir l’énigme des primes à la CDPQ.

Les dépositaires, les travailleurs et le public attendent avec impatience les résultats de cette Commission et espèrent des changements positifs à la CDPQ.