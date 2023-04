Les autobus scolaires de retour sur la route à Sept-Îles

Les chauffeurs d’autobus du Fer à Sept-Îles ont accepté une entente de principe samedi après 5 semaines de grève, et étaient donc de retour sur la route lundi matin.

Ils ont obtenu une hausse salariale de 11% dès la première année. Ils sont maintenant payés 25$ par heure. Le total des hausses sur la durée de la convention collective de 5 ans est de 21%. L’entente de principe a été ratifiée dans une proportion de 79%.

«On voudrait toujours en avoir plus, mais on a eu un bon rattrapage salarial», a indiqué le président de la section locale 7065 du Syndicat des Métallos, Pierre Lebel. «Les gens étaient satisfaits.»

La signature du protocole de retour au travail lundi s’est effectuée dans la bonne humeur. La direction d’Autobus du Fer, qui affirmait que les demandes syndicales allaient bien au-delà de la capacité financière de l’entreprise, estime qu’un juste compromis a été trouvé grâce à l’intervention d’une médiatrice.

«On n’est pas allés jusqu’aux demandes initiales. Nos employés ont compris notre situation. On s’est entendus sur une façon de faire qui fait en sorte que, autant les employés que l’employeur, on est confortables dans la décision qu’on a prise», a estimé le directeur d’Autobus du Fer, Jean-Marie Potvin.

L’employeur, le centre de service scolaire et les syndiqués qui ne souhaitaient pas que le conflit s’éternise saluent unanimement la patience des parents. La prolongation de la grève aurait perturbé deux organisations, à commencer par le Salon du livre de la Côte-Nord, qui ouvre cette semaine et dont la clientèle est notamment composée de 2600 élèves et professeurs provenant du Centre de service scolaire du Fer.

«C’est un peu plus de 1200 élèves et personnes qui étaient desservis par Autobus du Fer. Donc si le conflit ne s’était pas réglé, ça aurait été beaucoup de jeunes qui n’auraient pas pu participer», a affirmé Mélanie Devost, directrice du Salon du livre de la Côte-Nord.

L’industrie des croisières, qui attend son premier navire de la saison dans 15 jours, pousse aussi un soupir de soulagement. Les tours guidés se déroulent à bord des autobus scolaires.

«Nos besoins sont d’au minimum six autobus. Le règlement de ce conflit était essentiel au bon fonctionnement des croisières», a expliqué la directrice de Destination Sept-Îles Nakauinanu, l’organisme responsable de l’accueil des navires de croisière à Sept-Îles.