Troisième lien: les déclarations de Poilievre accueillies variablement

À l’hôtel de ville de Québec, les déclarations du chef conservateur, Pierre Poilievre, au sujet du troisième lien ont été accueillies de façon variable par les élus des oppositions.

Lundi dans Le Journal, M. Polievre a affirmé qu’un éventuel gouvernement conservateur n’investirait pas un seul dollar dans le tunnel entre Québec et Lévis si jamais les automobilistes en sont exclus, comme le prévoit d’ailleurs la dernière mouture du projet.

« Je crois que c’est la bonne position. Je suis entièrement d’accord avec ça. À court et à moyen terme, on repousse le problème à plus tard [en bannissant les voitures] », a affirmé lundi Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec. Ce dernier a insisté sur l’état des deux ponts et sur « le besoin » d’un troisième lien autant pour le transport en commun que pour les voitures.

À l’autre bout du spectre politique, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, a plutôt qualifié le message du chef conservateur de « purement populiste ». D’après elle, « plus on investit dans des autoroutes, plus on va avoir de trafic d’autos ».

Peu enthousiaste

Sans commenter directement les propos de M. Poilievre, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, est demeuré réservé quant à la nouvelle mouture du tunnel dévoilée la semaine dernière.

« Le troisième lien, tel qu’il survit, reste un projet du gouvernement du Québec. Ce sera à lui de voir s’il veut du financement du fédéral ou pas. Je n’ai pas l’intention d’accorder énormément d’attention à cette idée-là d’un troisième lien pour le transport en commun. Je pense que ce n’est une priorité pour personne à Québec présentement », a-t-il soutenu.

M. Villeneuve préférerait que le gouvernement du Québec se concentre plutôt sur « une desserte de la Rive-Sud avec un transport structurant, via le pont de Québec, et peut-être même une phase 2 du tramway vers Charlesbourg ».