Les secours médicaux héliportés: un service essentiel pour tous

L’absence d’un véritable accès au transport d’urgence héliporté dans la province de Québec crée des situations désolantes sur tout le territoire. Par exemple, chez les Atikamekw, nos routes d’accès, quand elles sont en bonnes conditions et selon la communauté, peuvent exiger entre 1 h 30 et 3 h pour se rendre dans les hôpitaux les plus proches.

Régulièrement, selon les saisons et la météo, elles sont si cahoteuses et envahies par la boue qu’elles requièrent plus de temps. De vraies « planches à laver », comme les surnomment certains, tellement elles peuvent être inconfortables.

Imaginez les gens subissant, par exemple, un accouchement ou une blessure au dos, devant la franchir. Cela ne peut être qu’un véritable supplice. Trop souvent, les délais du transport préhospitalier en région sont la cause de cas hautement déplorables, voire tragiques. Pensons à la pauvre Niteïyah Chilton, 7 mois, qui est décédée l’année dernière d’une méningite bactérienne. Son transport en ambulance de Manawan vers Montréal a pris 8 h 30. Selon la coroner, ce délai est fort probablement la cause du décès. Dans l’éventualité où la petite Niteïyah aurait pu obtenir un transport héliporté, le délai aurait été d’environ 1 h 30. Elle serait donc fort probablement toujours en vie aujourd’hui.

Accessibilité

De rendre accessible ce service pour les régions, ce n’est pas un caprice ou un luxe. C’est pour sauver des vies. Nous sommes très nombreux, dans la province, à vivre, à travailler ou à bénéficier de loisirs dans des secteurs à plus de 200 kilomètres des grands centres.

Maintenant que le service est sur le point d’être établi au Québec, il est crucial qu’il soit accessible à tous. Il serait dommage que les objectifs d’amélioration des soins de santé et la sécurité des citoyens des régions cèdent la place à la quête du profit, ce qui discriminerait les moins nantis. Il faut donc absolument éviter que ces nouvelles infrastructures génèrent une sorte de « Klondike » pour des entreprises souhaitant exploiter le tout à gros tarifs. Le malheur ne doit pas devenir une source de lucrativité.

Helico Secours

Heureusement, depuis 2019, on peut compter sur un groupe d’individus et d’organisations qui se sont unis pour offrir les secours d’urgence héliportés en formant une coopérative de solidarité. Il s’agit d’Helico Secours. À mon avis, c’est cette initiative que devrait privilégier Québec.

Le modèle coopératif à but non lucratif a grandement fait ses preuves. Il permet plus facilement la mobilisation des acteurs du milieu et il incarne une garantie que le bénéfice des patients sera toujours priorisé aux gains financiers. Ils sont déjà plusieurs dizaines d’organisations à joindre cet organisme, dont l’ensemble des coopératives ambulancières du Québec. Ce n’est pas rien. Je m’y implique moi-même comme élu sur le conseil d’administration. Il est là l’avenir du transport d’urgence héliporté au Québec : dans l’accessibilité et la coopération.

Pendant la campagne électorale, François Legault s’est engagé à développer le transport d’urgence héliporté pour permettre aux régions d’avoir accès à des délais d’intervention plus courts et d’obtenir plus facilement les soins spécialisés. Dans le dernier budget, un premier 125 millions de dollars a été annoncé pour démarrer le déploiement. Il s’agit là d’un changement nécessaire et attendu.

Ce service a trop tardé avant d’être mis de l’avant par Québec, alors qu’il est essentiel. Les États-Unis et presque toutes les provinces canadiennes ont emboité le pas depuis longtemps. Il est impératif qu’il soit, au plus vite, accessible à tous, incluant ceux qui vivent en régions éloignées, comme la plupart des autochtones.

Photo fournie par Constant Awashish

Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw