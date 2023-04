Les touristes étrangers de retour au Québec

Ils viennent des États-Unis, du Mexique, du Japon, de la France, du Royaume-Uni et même d’Australie : les touristes étrangers sont de retour au Québec et l’été s’annonce exceptionnel.

« Nos réservations donnent déjà un taux d’occupation de 35-40 % pour l’été, et être aussi rempli en avril, ça annonce un gros été. On est bien contents ! » dit Anne-Marie Noreau, qui travaille à l’hôtel Le Capitole de Québec.

« Cette année sera une meilleure année que 2022, qui avait été très bonne. Les Américains ont recommencé à voyager, le tourisme international est revenu comme avant la pandémie et même mieux ! » renchérit Ken Hall au Château Frontenac.

« Par rapport à l’an passé, on a actuellement une augmentation de 5 % des touristes américains pour les réservations des deux prochains trimestres », se réjouit David Connor, DG au Fairmont Le Reine Elizabeth à Montréal.

Cette clientèle venue du pays voisin représente le tiers des nuitées de l’hôtel.

« On a une croissance en flèche du tourisme international depuis mai 2022, surtout des États-Unis », précise M. Connor.

Américains contents de revenir

La tendance est confirmée par Tourisme Montréal, qui constate un intérêt marqué des Américains pour la métropole.

Photo tirée de LinkedIn Aurélie de Blois

Porte-parole de

Tourisme Montréal

« Le retour de nos voisins du Sud s’est fait tard en 2022 en raison des mesures sanitaires. Nous sentons qu’ils ont hâte ! Ils représenteront environ 30 % de nos visiteurs cette année », a indiqué Aurélie de Blois, conseillère aux communications, ajoutant s’attendre aussi à une forte affluence des Français et des Britanniques.

Tourisme Montréal anticipe recevoir au total 9,5 millions de visiteurs en 2023 dans la métropole, ce qui correspondrait à 90 % des visites de 2019, année d’avant la pandémie.

Très satisfaits

Les touristes hors Québec apprécieraient beaucoup leur visite à Montréal, selon un sondage Léger commandé par Montréal centre-ville. Les taux de satisfaction dépassent les 90 %. L’ambiance, le dynamisme, l’offre culturelle, la gastronomie et les activités gratuites figurent parmi les points forts. L’itinérance et la saleté sont toutefois mentionnées parmi les irritants.

Moneris, qui mesure les transactions faites par des cartes bancaires émises à l’étranger, note au Québec une hausse des dépenses des touristes étrangers de 83 % dans les hôtels et de 77 % dans les restaurants, en comparant les mois de mars 2022 et 2023.

Il faut toutefois prendre en compte le fait que la levée des restrictions sanitaires a eu lieu le 12 mars de 2022, moment où les restaurants ont pu rendre disponibles toutes leurs places.

Tourisme d’affaires

Au chapitre du tourisme d’affaires, le Centre des congrès de Québec accueillera cette année 14 congrès internationaux, un record.

« Les chercheurs de l’Université Laval sont une grande source de congrès internationaux. On identifie des porteurs de ballon, on les accompagne et on offre une ristourne aux chercheurs », explique Pierre-Michel Bouchard, PDG du Centre des congrès.

Un événement international réunissant 1000 personnes, dit-il, représente des retombées économiques d’un million de dollars par jour à Québec.

UN ÉNORME BOND PAR RAPPORT À L’AN DERNIER

Augmentation des dépenses faites par les touristes étrangers au Québec entre les premiers mois de 2022 et 2023*

Hôtels :

Janvier +212 %

Février +147 %

Mars +83 %

Restaurants :

Janvier +363 %

Février +159 %

Mars +77 %

* Données compilées par Moneris

À noter : les salles à manger ont été fermées jusqu’au 31 janvier 2022 et ouvertes à moitié de leur capacité jusqu’au 12 mars 2022.