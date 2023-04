Morgan Wallen annule un concert en raison d’une extinction de voix

Les amateurs de Morgan Wallen qui pensaient assister à son concert au Vaught Hemingway Stadium, dimanche, ont été fort déçus. Le populaire chanteur country, qui se trouve en tête du palmarès Billboard 200 pour une septième semaine consécutive, a annulé sa prestation à la dernière minute en raison d’une extinction de voix.

Selon le magazine Billboard, ce n’est qu’une fois entrés dans le stade d'Oxford, au Mississippi, que les milliers de spectateurs ont été informés de la situation, via un message sur les écrans géants.

« Mesdames et messieurs, malheureusement, Morgan a perdu la voix et il n’est pas en mesure de jouer ce soir, mentionnait le message. Par conséquence, le concert de ce soir a été annulé. S’il-vous-plait, dirigez-vous calmement vers les sorties du stade. Des remboursements pour l’événement de ce soir seront disponibles aux points de vente. »

Cette annulation surprise est survenue au lendemain d’un concert donné par Wallen dans ce même stade. Le magazine Billboard rapporte que plusieurs spectateurs ont été fâchés de la situation car ils se sont sentis lésés après avoir regardé les premières parties, en début de soirée, comme si de rien n’était.

« Complètement déçue par Morgan Wallen. J’ai été assise dans ce stade durant trois heures et il vient juste d’annoncer que le concert est annulé! a écrit une spectatrice. C’est de la foutaise! »

Hier, Wallen a finalement expliqué la situation sur son compte Instagram (@morganwallen) :

« Après le concert d’hier [samedi], j’ai commencé à perdre ma voix. Alors j’ai passé la journée à me reposer, à parler à mon médecin et à travailler des exercices vocaux pour essayer d’aller mieux. Je pensais vraiment que je serais capable de monter sur scène et ça me tue d’annoncer ça si près du début du spectacle. Mais ma voix est éteinte et je ne suis pas capable de chanter. Tous les billets seront remboursés aux points de vente. Je suis tellement désolé. Je vous promets que j’ai tout essayé. »