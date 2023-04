Photo fournie par le Patro

Le retour de la campagne de financement du fameux Patro Lapin a atteint tous ses objectifs, alors que tous les lapins ont trouvé preneurs et que des profits de 114 000 $ ont été remis au Patro Roc-Amadour. La clôture de la campagne du Patro Lapin s’est déroulée lors du 17e Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour, auquel ont pris part près de 550 convives, et qui a permis à lui seul d’amasser 104 000 $ supplémentaires au profit des jeunes qui fréquenteront le Patro à l’été 2023. Les organisateurs ont aussi procédé au tirage du véhicule Nissan, une Versa 2023, dans le contexte de la campagne du Patro Lapin. L’heureuse gagnante est Claude Côté, résidente de Québec. Sur la photo du haut, de gauche à droite : Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour ; Julie Fortier, présidente-directrice générale de Capitale Nissan et coprésidente du 17e Encan ; Steve Marcotte, directeur des ventes, et Denis Parent, directeur général des ventes chez Capitale Nissan, et Patlou, la mascotte du Patro. Sur la photo du bas, le Comité des gouverneurs du 17e Encan sportif et culturel.

Les retombées du Coquetélions

Les membres du Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec, présidé par le Lion Yves Fournier (à l’extrême droite sur la photo), ont remis récemment un total de 96 000 $ à huit organismes de la région de Québec. Cet argent découle de la présentation du 58e Coquetélions tenu le 4 novembre 2022 au Quai 30 du Terminal de croisières du Port de Québec. Sur la photo, de gauche à droite les représentants(tes) des organismes bénéficiaires : les Grands Frères Grandes Sœurs de Québec (12 000 $), la Maison Richelieu (12 000 $), la Maison Dauphine (10 000 $), le Camp Kéno (25 000 $), la Maison d’entraide l’Arc-en-Ciel (12 000 $), Laura Lémerveil (10 000 $), le Carrefour des enfants de Saint-Malo (15 000 $) et le Patro Laval (absent sur la photo). Les Lions Donald Beaudry, Patrice Biron, Bernard Poulin et François Poulin les accompagnent sur la photo.

Deux nouvelles conseillères

Marie Eve Garneau, directrice pour le Groupe Garneau Thanatologue, m’annonce les nominations de deux nouvelles conseillères aux familles au sein de leur équipe. Jessica Roy (photo de gauche) et Charline Rheault (photo de droite) font maintenant partie de la grande famille du Groupe Garneau thanatologue. Elles ont toutes les deux complété une attestation d’étude collégiale (AEC) au Collège Notre-Dame-De-Foy (CNDF) en Services conseils aux familles et préarrangements funéraires. Après avoir effectué leur stage au Groupe Garneau, elles sont, depuis les derniers mois, conseillères aux familles en fonction.

Anniversaires

Sophie Grégoire Trudeau (photo), ex-animatrice de télévision et chanteuse canadienne mais surtout épouse de JustinTrudeau, premier ministre du Canada, 48 ans... Martin Dalair, animateur radio (Wknd-Fm) de Québec, 54 ans...Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 36 ans... Kelly Clarkson, juge à l’émission The Voice, 41 ans... Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 50 ans... Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 57 ans... Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, 71 ans... Véronique Samson, chanteuse, 74 ans... Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 76 ans... Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine, 81 ans.

Disparus

Le 24 avril 2020. Roland Haché (photo), 72 ans, maire du village de Petit-Rocher et député provincial pour la circonscription Nigadoo Chaleur au Nouveau-Brunswick... 2019 : Dick Rivers, chanteur de rock français, 74 ans... 2019 : Jean-Pierre Marielle, 87 ans, comédien, acteur et grande figure du cinéma et du théâtre français... 2017 : Robert Pirsig, 88 ans, philosophe et écrivain américain, célèbre pour son livre Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes... 2016 : Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)... 2014 : Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50... 2011 : Marie-France Pisier, 66 ans, comédienne française... 2008 : Jimmy Giuffre, 86 ans, musicien de jazz américain... 2007 : Richard Bélec, 71 ans, qui a contribué pendant plus de 30 ans à l’essor du baseball amateur au Québec...2004 : Estée Lauder, 97 ans, co-fondatrice de la compagnie de cosmétiques Estée Lauder... 1986 : La duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d’amour aux côtés d’Édouard VIII d’Angleterre