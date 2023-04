Phase 3 du tramway: un maire déconnecté ou provocateur, selon les oppositions

En parlant ouvertement d’une phase 3 du tramway à partir de Bordeaux, le maire Bruno Marchand illustre à quel point il est soit « déconnecté », soit carrément « provocateur » envers les députés caquistes, estiment les deux principales oppositions à l’Hôtel de Ville de Québec.

« C’est encore l’effet des missions. Le maire, quand il est à l’étranger, rencontre des interlocuteurs qui lui parlent de choses qui l’emballent. Puis il devient rapidement très déconnecté de l’état du débat ici », a lâché lundi Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, en entrevue avec Le Journal.

Photo Stevens LeBlanc

Dans l’absolu, ce dernier se dit favorable à l’idée de réfléchir à l’avenir du tramway à long terme, mais les priorités devraient être mises ailleurs en ce moment, croit-il. « On en est à faire atterrir la phase 1 et savoir quelles seront les priorités pour la phase 2, a-t-il rappelé. La priorité n’est pas de s’emballer dans le magasin de jouets quand il est en visite ailleurs. Ça donne l’impression que son focus n’est pas sur la réalisation immédiate. »

Manœuvre politique

Interrogé sur le même sujet, Patrick Paquet, chef d’Équipe Priorité Québec, a rappelé le contexte du récent abandon de la portion routière du troisième lien pour soutenir que le maire « provoque autant les élus de la CAQ [Coalition Avenir Québec] que les citoyens de la ville de Québec ».

Évoquant une « manœuvre politique », M. Paquet a insisté pour dire que le maire « n’a pas tenu ses promesses électorales pour les 10 améliorations à la première phase du tramway. Ça manque de rigueur. On n’a pas terminé d’attacher la première phase et on parle de phase 3 ! »

Raisonnement opposé du côté de Jackie Smith. La cheffe de Transition Québec s’est dite « contente que le maire ait allumé sur l’importance d’une deuxième et d’une troisième phase du tramway ».

« Frêle et chambranlant »

D’autre part, la conseillère de Québec d’abord Alicia Despins n’a exprimé aucun regret malgré son absence, la semaine dernière, du conseil municipal au moment d’un vote crucial et très serré sur le tramway.

Cette dernière a confirmé qu’elle aurait voté contre l’entente entre la Municipalité et Alstom pour le volet matériel roulant du tramway (formellement signée lundi) si elle n’avait pas été en vacances au Japon. Cela aurait d’ailleurs entraîné le rejet de cet accord et — vraisemblablement — la reprise des négociations avec la multinationale française.

« Ça m’a amené une déception de voir à quel point la décision d’une personne de prendre ses vacances peut changer la donne [...]. Que ça dépende de mon voyage à moi, ça n’a aucun bon sens. Ça montre à quel point le projet est frêle et chambranlant. Il va falloir que le maire rattrape ça », a-t-elle déclaré.