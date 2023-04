Ryan O’Reilly, le joueur qui pourrait faire gagner les Maple Leafs en séries

TAMPA | Marc Bergevin était loin de faire l’unanimité dans le siège de directeur général du Canadien. Toutefois, sa philosophie selon laquelle « il y a des joueurs qui t’amènent en séries et d’autres qui te font gagner en séries » avait beaucoup de sens.

Les Maple Leafs pourraient bien en être l’exemple parfait. La formation torontoise n’a pas franchi le premier tour des séries éliminatoires depuis 2004.

Malgré la présence de quelques joueurs vedettes, les Leafs se sont inclinés dans le match ultime à chacun des cinq derniers printemps. Lors de trois de ces séries, ils détenaient même une avance de trois victoires à deux.

Manifestement, il manquait ce fameux joueur capable de faire la différence quand ça se corse, qu’il faut pousser et se salir le nez.

Getty Images via AFP

Les prochains jours nous le diront, mais Kyle Dubas a probablement réussi à mettre la main sur ce type d’athlète lorsqu’il a concocté une transaction à trois équipes pour acquérir les services de Ryan O’Reilly à moindre coût.

La confrontation face au Lightning est loin d’être terminée, mais déjà, on constate l’ascendant de l’Ontarien de 32 ans sur ses coéquipiers.

«On peut voir qu’il se nourrit des moments de grandes tensions, a affirmé Morgan Rielly, plus tôt cette semaine. C’était perceptible quand je l'affrontais, maintenant, je peux le constater de près. La pression ne l'affecte pas du tout.»

De tous les combats

« Je ne vois pas pourquoi je serais nerveux. C’est le meilleur moment de l’année, la période la plus excitante », a lancé O’Reilly, à quelques heures du quatrième match de la série face au Lightning.

Il faut dire que ce choix de deuxième tour (33e au total) de l’Avalanche du Colorado, en 2009, en a vu d’autres. Sa polyvalence, sa capacité d’être efficace autant en attaque que dans son propre territoire lui a valu de remporter le trophée Conn Smythe lors de la conquête des Blues, en 2019.

« L’intensité du jeu, le fait qu’il faille tout laisser sur la glace à chaque présence, le fait que tous les jeux comptent, c’est ce qu’il y a de plus amusant dans le hockey, a énuméré O’Reilly. Et c’est en séries que ça se passe. »

C’est justement ce qu’a appliqué le vétéran dans le match de samedi. Les joueurs des Leafs et du Lightning ont vu celui qui se porte à la défense de ses coéquipiers, celui qui marque le but égalisateur, celui qui se sacrifie à la toute fin de la troisième période en bloquant un tir, celui qui prépare le but gagnant en remportant une mise en jeu.

C’est probablement à lui que pensait Sheldon Keefe, au terme de cette rencontre en affirmant que par le passé, « on n’aurait pas gagné ce match».

L’effet de la victoire

Ça, c’est le leader que tout le monde voit sur la surface de jeu. Mais son expérience et sa personnalité ont un effet aussi apaisant qu’entraînant pour ses coéquipiers.

« Une fois que tu as gagné les grands honneurs, tu as cette aisance et cette confiance. Tu ne te laisses pas atteindre ou dérouter. Plus tu as ce genre de joueurs dans ta formation, le mieux c’est », a fait valoir Keefe.

Le problème pour les Leafs, c’est que le vestiaire du Lightning est justement rempli de ce type de joueurs. Des joueurs qui ne s’avoueront pas vaincus avant d’avoir perdu quatre matchs.

Au moins, maintenant, les Leafs en ont un.