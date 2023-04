TDAH: taux de diagnostics deux fois plus important en région

Au Québec, un enfant qui habite au Bas-St-Laurent a deux fois et demie plus de chances de recevoir un diagnostic de TDAH qu'un enfant qui habite Montréal. L’écart important entre la métropole et les régions inquiètent des experts, qui craignent un phénomène de surdiagnostic.

Le Québec est le champion canadien en matière de consommation de psychostimulants comme le Ritalin, des médicaments utilisés pour réduire les symptômes associés au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Or une très vaste étude réalisée auprès de 795 000 enfants québécois permet de démontrer que la probabilité d’obtenir un diagnostic de TDAH varie considérablement selon la région où ils habitent.

À Montréal, cette proportion est de 11 % alors qu’elle s’élève à 20 % en moyenne pour les autres régions. Le Bas-St-Laurent, les Laurentides et l’Estrie figurent parmi les régions où cette probabilité est la plus élevée.

Ces résultats, colligés à partir de données de la Régie de l’assurance-maladie du Québec pendant une période de dix ans, démontrent des disparités régionales « encore plus élevées que ce qui avait été rapporté dans le passé », indique Philip Merrigan, professeur en sciences économiques à l’UQAM et chercheur au CIRANO, qui a coréalisé cette étude avec Catherine Haeck, Geneviève Lefebvre et Pierre Lefebvre.

« Angle mort »

Dans un article qui vient d’être publié, les auteurs affirment que ces écarts représentent un « angle mort » d’un phénomène préoccupant, qui pourrait suggérer un surdiagnostic selon les régions. Les auteurs de l’étude n’ont toutefois pas en main de données qualitatives qui permettraient d’expliquer avec certitude la situation.

« C’est un peu curieux qu’on n’ait pas encore essayé d’investiguer ça de façon plus précise, d’autant plus qu’on diagnostique déjà plus au Québec [pour le TDAH] qu’ailleurs au Canada et même qu’à l’échelle internationale, affirme M. Merrigan. Est-ce que c’est vraiment nécessaire qu’il y ait autant d’enfants qui prennent des médicaments pour le TDAH ? »

Les résultats semblent démontrer « qu’il y a des pratiques à Montréal qui font qu’ils sont plus en mesure d’éviter ces diagnostics-là », mais ces pratiques ne seraient visiblement « pas répandues dans l’ensemble de la province », constate de son côté Catherine Haeck, qui est aussi professeure en sciences économiques à l’UQAM et chercheuse au CIRANO.

De son côté, l’Institut national de santé publique avait déjà avancé que les écarts entre régions pourraient s’expliquer par des différences dans l’accès aux ressources du système de santé.

La plus forte proportion d’immigrants à Montréal pourrait aussi peser dans la balance, ajoute M. Merrigan, qui se demande notamment si les parents d’origine immigrante seraient plus craintifs par rapport au recours à la médication pour leur enfant.

« Bébés de classe »

Cette étude d’envergure a aussi permis de conclure que les enfants les plus jeunes de leur classe, nés en septembre, présentent des taux de diagnostic et de médication du TDAH 35 % plus élevés que les élèves nés en octobre. Au Québec, l’âge d’entrée à l’école dépend de l’âge de l’enfant au 30 septembre.

Ces résultats, qui ont d’abord été rapportés par La Presse en janvier, laissent entrevoir une « forte probabilité de surdiagnostic et de surtraitement du TDAH », selon les auteurs de cette étude.

Des comportements immatures en classe, reliés à l’âge des enfants, pourraient alors avoir été confondus avec des symptômes associés au TDAH, indiquent les chercheurs.

Un diagnostic dès 6 ans

Leurs travaux permettent aussi de démontrer que la majorité des enfants reçoivent leur premier diagnostic de TDAH entre l’âge de 6 et 8 ans, qui est suivi dans la majorité des cas par une prise de médicaments.

« Tout se joue donc au primaire », écrivent les auteurs de l’étude. Ces derniers considèrent qu’il « pourrait être souhaitable de retarder le moment d’un diagnostic avec prise de médicaments » afin d’envisager ce type de solution « que pour une minorité d’enfants qui ne peuvent réellement pas fonctionner en classe ».

En 2019, un groupe de pédiatres avait dénoncé le recours trop facile aux médicaments pour traiter les symptômes associés au TDAH chez les jeunes, ce taux étant trois fois plus élevé au Québec que dans le reste du Canada.

Leur lettre ouverte, d’abord publiée dans Le Journal, avait fait grand bruit et mené à une commission parlementaire sur le sujet.

Dans un rapport rendu public en 2020, la commission avait recommandé de revoir les pratiques entourant le diagnostic du TDAH, pour réduire les risques de surdiagnostic.Le TDAH et les enfants

Probabilité de recevoir au moins un diagnostic de TDAH chez les enfants selon les régions

Bas-Saint-Laurent : 26,5 %

Laurentides : 25 %

Estrie : 24 %

Lanaudière : 23,5 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean : 23 %

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 21,5 %

Capitale-Nationale : 20 %

Côte-Nord : 20 %

Nord-du-Québec : 20 %

Montérégie : 20 %

Mauricie et Centre-du-Québec : 19 %

Chaudière-Appalaches : 19 %

Outaouais : 17,5 %

Abitibi-Témiscamingue : 16 %

Laval : 14 %

Montréal : 11 %

Total autres régions excluant Montréal : 20 %

Source : Effets des mois et dates de naissance sur les diagnostics de l’attention-hyperactivité et sur la médication du TDAH au Québec, 2000-2018, étude réalisée par Catherine Haeck, Geneviève Lefebvre, Pierre Lefebvre et Philip Merrigan.