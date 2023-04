Troisième lien: «la population de Lévis ne décolère pas», Gilles Lehouillier

Après l’affront du gouvernement du Québec dans le dossier du troisième lien, « la population de Lévis ne décolère pas », selon le maire Gilles Lehouillier qui dit avoir été interpellé publiquement tous le week-end par des citoyens choqués.

« En ce qui me concerne dans ma carrière politique c’est du jamais-vu, un ressac de colère et de sentiment d’abandon aussi élevé que ça je n’avais jamais vu ça », a déclaré M. Lehoullier lors d’une mêlée de presse en marge de la séance du conseil lundi soir.

« Quand vous arrêtez à un feu de circulation et que des gens klaxonnent en vous faisant le pouce "continuez", ça démontre à quel point les gens sont en colère », a-t-il cité en exemple.

L’appui de caquistes

Le maire de Lévis a également rencontré des citoyens de Québec tout aussi déçus du recul du gouvernement pour la construction d’un tunnel autoroutier.

Gilles Lehouillier avance même que des élus qui portent les couleurs de la CAQ l’ont contacté pour exprimer leur compassion.

« Je reçois des commentaires de certains députés et ça se résume à dire ceci : "je vous comprends monsieur le maire". Donc, il semble y avoir une certaine impasse au niveau de la députation [...] Mon impression : Il y en a beaucoup qui pense comme moi. »

La démission de Caire ?

Interrogé sur la démarche du chef conservateur Éric Duhaime qui demande la démission du député de La Peltrie Éric Caire, le maire de Lévis s’est montré prudent dans ses commentaires.

« Nous on ne peut pas embarquer là-dedans [...] Il ne nous appartient de décider ce qui arrive pour la suite des choses au niveau des élus provinciaux, je pense que c’est plus à la population. Je préfère laisser aller le verdict populaire. »

Gilles Lehouillier a qualifié de « bonne nouvelle » la sortie de Pierre Poilievre qui déclarait dans les pages du Journal lundi matin qu’un gouvernement du Parti conservateur du Canada ne financerait pas un troisième lien sans des voies réservées aux automobilistes.

« Maintenant que le gâchis est fait, est-il possible de remettre la pâte à dents dans le tube, se questionne-t-il. Nous on garde espoir. On est convaincu que ça prend un tunnel autoroutier entre les deux rives, la vétusté des ponts le démontre », conclut le maire.