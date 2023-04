Un autre chien tué par un ours noir au parc national Jasper

Un chien a été attaqué et tué par un ours noir au parc national Jasper, en Alberta, samedi.

Des visiteurs promenaient leurs chiens sur le chemin Wabasso Lake lorsqu’un ours noir les a approchés et a attaqué l’un des chiens, a déclaré le parc national, sur son compte Facebook.

Les randonneurs ont tenté de faire fuir l’animal avec un répulsif à ours, sans succès.

«Le personnel de Parcs Canada effectue des patrouilles et utilise des appareils photo de surveillance de la faune et un piège à ours pour tenter de retrouver l’ours lié à l’incident», a déclaré l’agence nationale, avant de présenter ses condoléances au maitre du chien. «Il s’agit d’un bien triste rappel que, dans un parc national, les propriétaires doivent en tout temps maîtriser leurs animaux de compagnie et les tenir en laisse», a-t-il été ajouté.

Les experts en conflit humains/faune ont réagi à l’incident et fermé la partie du chemin où le drame a eu lieu pour investigation.

Pour rester en sécurité, Parc Canada recommande de prendre conscience de l’environnement, de voyager en groupe, de faire du bruit et de posséder répulsif à ours (et savoir comme l’utiliser).

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un conflit chien versus ours se produit. En effet, en 2018 dans le même parc, un homme s’était battu avec un ours noir qui avait tué son chien après que ce dernier eu sauté par la fenêtre de la voiture.

En 2016, un ex-boxeur ontarien dans la soixantaine s’était battu à mains nues pour défendre son chien à Sudbury, et s'en était sorti avec quelques égratignures. L’homme avait cependant tenu à préciser qu’il n’y avait aucune raison de craindre les ours noirs, à moins qu’un ourson ne soit impliqué.