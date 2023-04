Un navire immobilisé plus de trois mois face à Trois-Rivières

Un vraquier vient de passer plus de trois mois en arrêt forcé au milieu du fleuve face à Trois-Rivières.

Dans un courriel, Transports Canada a indiqué que: «Depuis son arrivée en eaux canadiennes, le «The Giver» a rencontré quelques problèmes techniques nécessitant l'arrêt momentané du navire».

L'autorité maritime a ajouté être «en contact régulièrement avec l'agent maritime et suit l'évolution de la situation». Le navire était arrivé au début du mois de janvier. La nature des problèmes techniques n'a pas été précisée.

À la fin de la semaine dernière, le bateau a été autorisé à accoster au port notamment pour refaire le plein de carburant et d'eau potable. Son approvisionnement en nourriture avait été assuré sur l'eau, durant l'hiver, par un remorqueur. On indique que les 21 membres d'équipage d'origine indienne n'ont manqué de rien. Ceux-ci étaient toutefois fort heureux de pouvoir enfin toucher terre. «On a été sur le “Giver” pour leur donner des friandises parce qu'on est bien conscients qu'ils ont passé l'hiver en plein milieu du fleuve. Trois mois c'est inhumain. On leur a apporté du chocolat et des chips. Les gars étaient bien contents et heureux. Le capitaine m'a dit que quand il leur a annoncé qu'ils allaient au port les gars dansaient sur le bateau. Ils étaient fous», a relaté Paul Racette du Foyer des marins.

Une douzaine d'autres marins, d'origine mexicaine, guyanaise et polonaise, ont aussi passé tout l'hiver sur l'eau à bord de trois vieux remorqueurs amarrés à Trois-Rivières. Trois d'entre eux sont là depuis l'automne dernier. Les navires se sont vu interdire par Transports Canada de prendre la mer vers la Guyane, en raison de leur état.