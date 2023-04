Une plongée poétique dans l’univers d’Erik Satie

Superbe et immense, la musique d’Erik Satie est mise en évidence au cœur d’une œuvre où l’on retrouve plusieurs formes théâtrales. Une pièce qui donne le goût de replonger dans les œuvres de ce compositeur et pianiste français.

À l’affiche jusqu’au 6 mai au Théâtre Périscope, Satie, agacerie en tête de bois est une reprise, bonifiée, du spectacle créé il y a 22 ans par la compagnie Nuages en pantalon.

Prévue pour souligner le 20e anniversaire de cette compagnie de création, la pièce a dû être déplacée en raison de la pandémie.

Précurseur de la musique néo-classique, du minimalisme et de la musique répétitive, les notes de piano de Satie se déploient tout au long de la pièce et elles sont la grande vedette de cette œuvre théâtrale de 90 minutes.

Satie, agacerie en tête de bois est très poétique. L’œuvre débute lorsque les personnages interprétés par Jean-Philippe Joubert, Marie-Hélène Lalande, Valérie Laroche, Jocelyn Paré et Mélissa Merlo entrent dans la chambre de Satie après sa mort.

Une chambre où l’on retrouve un piano, un placard, des chaises, des parapluies, des partitions et des objets du quotidien.

Grande beauté

Tout au long de la pièce, on aborde de façon poétique la vie en montagnes russes de ce compositeur tourmenté, à travers ses musiques, des lettres qu’il a laissées, des moments de bonheur, de mélancolie, de tristesse, d’humour et de folie. Un compositeur qui aimerait sortir de l’ombre de Debussy et qui se demande ce qu’il est venu faire sur terre.

Vincent Champoux

Il y a du théâtre conventionnel, de la danse, des mouvements corporels, du théâtre d’objet, des effets de ralenti, de la magie, de la musique, beaucoup de musique, présentée, parfois, de manière inventive. L’ajout d’un comédien a mené la production à recréer les scènes de la version originale.

Après un début un peu verbeux, Satie, agacerie en tête de bois se déploie. Les scènes où les comédiens s’expriment gestuellement, jumelées à la musique, sont évocatrices et d'une grande beauté.

Patrick Ouellet est solide dans le rôle d’Erik Satie. Il est excellent. La proposition théâtrale colle admirablement à ses talents de musicien, acteur, artiste de cirque et marionnettiste.

Satie, agacerie en tête de bois donne le goût d’en apprendre plus sur le compositeur et pianiste français, et surtout de plonger à nouveau et pleinement dans son répertoire et ses œuvres musicales.