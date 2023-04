Zendaya surprend les fans sur la scène de Coachella

La vedette d’Euphoria a pris les festivaliers de Coachella par surprise samedi dernier en y livrant sa première performance musicale en plus de 7 ans.

Les amateurs de musique présents au deuxième week-end du festival Coachella, dans le désert californien, ne s’attendaient pas à voir Zendaya monter sur scène. L’actrice et chanteuse de 26 ans a profité de la performance du musicien Labrinth pour venir interpréter les deux dernières chansons : "I'm Tired" et "All for Us". Cette dernière a été écrite pour Euphoria, la populaire série de HBO, dont Labrinth a composé la bande originale en 2019.

Zendaya était vêtue d’une robe rose, d’un corsage et de cuissardes noires. Après sa performance, elle s’est tournée vers Instagram pour exprimer « sa gratitude pour cette nuit magique » qui s’est déroulée à Indio, en Californie.

La chanteuse Sia s'est également présentée en tant qu'invitée surprise. Elle a interprété la pièce Thunderclouds de LSD (le groupe formé par Labrinth, Sia et Diplo). Le week-end dernier, la surprise musicale était la chanteuse Billie Eilish.

« Merci à mon frère @labrinth de m'avoir invité et de m'avoir donné le plus bel espace sécuritaire pour être à nouveau sur scène », a expliqué Zendaya. « Et à la foule ce soir ... Wow. Mon cœur est plein, je ne peux pas vous remercier assez pour l'amour que j'ai reçu ce soir [cela] m'a fait fondre les nerfs. Je suis tellement reconnaissante. »

Quelques heures plus tard, la vedette de Spider-Man a partagé une vidéo d'elle-même exprimant à nouveau ses remerciements aux festivaliers et à Labrinth.