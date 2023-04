2 M$ pour lutter contre l’intimidation des élus municipaux

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi l’octroi d’une aide de 2 millions$ et le lancement d’une campagne de sensibilisation pour mieux lutter contre l’intimidation grandissante que subissent les élus municipaux.

C’est ce que la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé, mardi matin, en compagnie du président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, et du président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté.

« Derrière chaque membre du personnel et chaque élu, il y a un humain qui mérite d'être traité comme du monde! Nous agissons donc concrètement, à la fois en prévention et en sensibilisation, pour lutter contre l'intimidation et les agissements irrespectueux », a affirmé Mme Laforest.

Intitulée « Traitons les élu(e)s municipaux comme du monde », la vidéo de sensibilisation peut être consultée ici:

«100 nuances de harcèlement»

De leur côté, les présidents des deux regroupements municipaux ont insisté sur le rôle de plus en plus néfaste des réseaux sociaux.

Ils ont également évoqué le fait que les menaces touchent de plus en plus les élus et mêmes leurs familles. «Il y a 100 nuances de harcèlement», a expliqué M. Côté.

Au cours des dernières semaines, plusieurs démissions ont été enregistrées dans le monde municipal à cause de ce genre de situation.