3e lien: ça va bien, Monsieur Legault?

Vous aviez l’air préoccupé depuis quelque temps. Devait-on en déduire que l’obligation d’annoncer la fin du rêve d’un troisième lien à Québec y était pour quelque chose ?

Vous le saviez depuis longtemps de toute façon. Le projet pharaonique des tunnels étayés sous le fleuve Saint-Laurent a toujours semblé un délire.

Le Québec n’est pas un émirat ou une dictature où l’on s’offre des constructions les plus insensées sans contraintes financières, étant donné que l’argent du pétrole, du gaz ou des mines est aussi l’argent de poche des potentats qui ont vu trop de films de James Bond.

Faut-il vous rappeler que vous avez été depuis votre arrivée au pouvoir le premier ministre le plus populaire du Québec et du Canada ?

Je persiste et signe en répétant que vous avez réussi à traverser la pandémie en rassurant la grande majorité des Québécois, un exploit personnel à coup sûr.

Déstabilisé

Après la réélection de la CAQ en octobre dernier, malgré les attaques sans merci lancées par des adversaires de gauche et de droite, on vous a senti ébranlé. On le comprend rétrospectivement. Vous aviez recruté quelques vedettes qui ont décidé de se joindre à vous, lesquelles comme Bernard Drainville et Martine Biron se sont senties trahies à l’annonce du retrait du troisième lien à dix milliards de dollars.

Ayant pratiqué les fédéralistes québécois lorsque vous étiez souverainiste, vous avez eu la souplesse politique de réunir autour de vous cette Coalition Avenir Québec.

Avec la CAQ, un parti d’accommodements raisonnables, pourrait-on dire, vous avez permis à la majorité francophone d’accéder au pouvoir. Mais vous avez vite saisi que Justin Trudeau n’était pas qu’un acteur qui aimait se déguiser pour impressionner les foules, mais plutôt un bourgeois conscient de son statut social, élevé dans un monde de pouvoir et non pas un homme comme vous, issu d’un milieu modeste.

Concessions douloureuses

Vous avez travaillé dur pour parvenir au succès financier. Vous êtes devenu fortuné, ce qui vous a permis de faire le saut en politique. Vous avez vite compris que Trudeau-fils était un bagarreur qui avait des comptes à rendre au Québec. Vous avez dû faire des concessions qui ont été mal reçues par les péquistes en général, ce qui est normal, mais aussi par ceux qui se sont joints à votre parti, prêts à défendre votre troisième lien, mis à mort la semaine dernière.

Votre longue expérience politique devrait vous éclairer néanmoins sur le sentiment de déception que ressent un bon nombre de vos supporters. En particulier, les nationalistes actifs, défenseurs de votre politique linguistique et de la laïcité, qui vous est si chère.

De plus, Ottawa est devenu pour votre gouvernement un mur sur lequel vos demandes ne vont pas cesser d’être fracassées. Les perturbations actuelles autour de la mise à l’écart du troisième lien vous fragilisent à n’en point douter.

Le PQ vous demande maintenant de vous excuser pour avoir induit la population en erreur, car vous saviez avant l’élection d’octobre que votre projet serait abandonné.

Comment vous sentez-vous ? Vous avez créé un parti qui vous survivra. Un parti de pouvoir.

Ceux qui vous aiment se demandent maintenant si vous souhaitez quitter vos fonctions ou demeurer en poste en cette période tourmentée qui nous bouleverse tous.