Arbitrage en séries : « si tu changes un arbitre pour un robot, il y aura 100 punitions dans une rencontre » - Stéphane Auger, un ancien officiel de la LNH

Le début des séries au hockey réanime toujours un vieux débat. D’un océan à l’autre ou d’un Atlantique à l’autre pour citer Claude Ruel, on questionne le travail des arbitres. Encore une fois cette année, ça reste le même refrain.

Marcus Foligno, du Wild du Minnesota, a déversé son fiel contre les arbitres Kevin Pollock et Garrett Rank après un revers de 3 à 2, dimanche, dans le troisième match contre les Stars de Dallas.

Sheldon Keefe a accusé le Lightning de manipuler les arbitres après une altercation entre les deux grandes étoiles, Steven Stamkos et Auston Matthews, qui suivait une mise en échec de Morgan Rielly contre Brayden Point.

Dans la série entre les Kings et les Oilers, Jay Woodcroft n’a pas aimé qu’on ne siffle pas pour un bâton élevé avant le but gagnant des Kings en prolongation dans le troisième match.

Et on pourrait poursuivre encore la liste.

« Il y a les meilleurs joueurs au monde dans la LNH, mais aussi les meilleurs arbitres, a dit Stéphane Auger en entrevue au Journal. Mais si tu ne veux plus d’erreurs humaines, tu ne dois plus faire de sports. Il y aura toujours des erreurs. »

Le même phénomène

Auger s’y connait dans ce domaine. Il a œuvré comme arbitre dans la LNH de l’an 2000 à 2012, sortant son sifflet pour plus de 800 matchs. Aujourd’hui, il travaille également comme analyse sur les ondes de TVA Sports.

Oui, il n’est probablement pas la personne la plus impartiale au monde. Il défendra toujours son métier. Mais il s’y connait aussi plus que Réjean de Terrebonne ou Monique de Trois-Rivières.

À ses yeux, l’arbitrage en séries en 2023 n’est pas pire ou meilleur que dans le passé.

« Je pense que c’est le même phénomène, mais les gens oublient d’une année à l’autre. »

Le jeu en séries représente toutefois un défi supplémentaire pour les hommes zébrés sur la patinoire.

Agence QMI

« Oui, c’est plus difficile pour un arbitre en séries, a répliqué Auger. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, les joueurs élèvent le niveau de jeu et il y a beaucoup plus d’intensité. Deuxièmement, il y a une accumulation de frustrations d’un match à l’autre entre les deux mêmes équipes. »

« À mes yeux, le premier tour est le tour le plus difficile à arbitrer, encore plus que la finale. Et ça, c’est un discours partagé chez les arbitres. Je n’ai pas eu le bonheur de participer à une finale, mais je sais que c’est toujours intense lors du premier tour. »

« Ça peut varier d’une ville à l’autre. Mais l’attention médiatique reste beaucoup plus grande en séries. On analyse et on suranalyse. Pour un match au mois de février un mardi soir, on critique toujours moins les arbitres. Les journalistes trouvent une autre histoire. En séries, une seule mauvaise décision peut coûter cher à une équipe. La loupe devient bien plus grosse pour juger chacun des gestes. »

La proposition de Brind’Amour

Dans une entrevue accordée à Elliotte Friedman au mois de février, Rod Brind’Amour avait lancé comme idée innovatrice de garder deux arbitres seulement sur la glace en zone neutre et de placer les deux autres au banc des punitions pour réviser pratiquement instantanément les décisions.

Une idée qui ne tient pas la route selon Auger.

AFP

« Tu ne peux pas éliminer la communication entre les joueurs et les arbitres sur la glace, surtout entre deux sifflets, a répliqué l’ancien arbitre au numéro 15. Tu dois jouer un rôle pour calmer les esprits. Tu avertis les joueurs. Tu dois prendre le « feeling » d’un match. Si tu changes un arbitre pour un robot, il y aura 100 punitions dans une rencontre. »

« Brind’Amour n’est pas le premier à proposer une telle idée, a-t-il enchaîné. Jacques Lemaire avait déjà dit qu’il aimerait voir un arbitre dans les gradins. Rod ne réinventera pas le système. Tu dois être prudent dans la quantité de trucs que tu peux réviser. Il y a peut-être la rondelle qui sort de la patinoire comme prochaine étape où tu peux contester. »