Australie : une Américaine arrêtée avec une arme plaquée d'or dans sa valise

Une Américaine a été arrêté dimanche à l’aéroport de Sydney en Australie après avoir apporté une arme à feu plaquée or 24 carats dans sa valise sans avoir de permis d’importation ou de port d’arme valide dans ce pays.

C’est le 23 avril, alors que la femme de 28 ans arrivait de Los Angeles, que des agents de l’Australian Border Force (ABF) ont découvert l’arme de poing non déclarée dans ses bagages.

«Maintes et maintes fois, nous avons vu à quel point les officiers de l'ABF sont bons pour cibler et empêcher les marchandises illégales et très dangereuses de traverser la frontière australienne», a déclaré Justin Bathurst, commandant de l’ABF

La femme a ainsi été arrêtée et a comparu lundi. Si elle est reconnue coupable, elle s’expose à une peine d’emprisonnement de 10 ans, a indiqué l’ABF dans un communiqué.

«Les agents de l'ABF s'engagent à protéger notre communauté en travaillant avec des partenaires chargés de l'application de la loi pour empêcher que des objets comme des armes à feu non enregistrées ne passent à la frontière», a conclu le commandant Bathurst.