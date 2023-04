Baseball : ces entraîneurs en viennent aux coups

Des entraîneurs au niveau A+ des ligues mineures se sont échangé quelques coups de poing ce week-end.

La scène grotesque s’est déroulée lors d’un affrontement entre les Threshers de Clearwater et les Tarpons de Tampa. Ces équipes sont respectivement affiliées aux Phillies de Philadelphie et aux Yankees de New York.

En troisième manche, le lanceur des Tarpons Alex Bustamante a atteint avec l’un de ses tirs le joueur d’arrêt-court des Threshers Erick Brito. Le geste a mis le feu aux poudres et les deux abris se sont vidés.

Deux entraîneurs des Threshers ont rejoint l’un de leurs homologues des Tarpons à la plaque et ils se sont tous enguirlandés. Plus tard, un représentant de la formation de Clearwater a lancé le premier coup, causant une mêlée générale qui a même impliqué les enclos des releveurs.

La scène a mené à de nombreuses expulsions, mais le match a éventuellement pu être complété et les Threshers l’ont emporté au compte de 12 à 3.