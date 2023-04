Boxe : Eye of the Tiger confirme l’arrivée de ces recrues prometteuses

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) comptera sur de nouveaux visages prochainement, notamment le champion mondial junior de boxe olympique chez les 60 kilogrammes Erik Israyelyan, ainsi que le numéro 6 mondial de la WBA chez les mi-lourds, le Vénézuélien Albert Ramirez.

Dans un communiqué transmis mardi, l’organisation a rappelé que Ramirez (15-0-0, 14 K.-O.) participera au gala prévu le 5 mai à Cuernavaca, au Mexique. À cette occasion, il se mesurera à Ricardo Adrian Luna (25-9-2, 16 K.-O.) dans un duel prévu pour 10 rounds, comme annoncé quelques jours auparavant.

«J’ai vraiment découvert Ramirez en l'invitant au camp d'entrainement d’Artur Beterbiev à Moscou en 2021, même si je le suivais depuis 2016. Sa discipline et son dévouement m’ont convaincu qu'il avait tous les outils pour atteindre les plus hauts sommets», a complimenté l’entraîneur Marc Ramsay.

À lire aussi: L'homme derrière la renaissance de Simon Kean

Pour ce qui est d’Israyelyan (15-1-0, 1 K.-O.), il a dominé sa catégorie l’an dernier, étant sacré champion junior d’Europe et obtenant la médaille d’or aux championnats mondiaux juniors de boxe tenus par l’AIBA en Espagne. Chez les amateurs, il a totalisé 113 victoires en 118 combats. Comparé parRamsay à Adrian Diaconu en raison de son style agressif et de sa puissance dévastatrice, il a suscité l'intérêt de l'entraîneur Jessy-Ross Thompson, avec qui il entamera sa carrière professionnelle plus tard en 2023.

«Notre objectif de bâtir l'équipe la plus redoutée à travers le monde et de s'établir comme un des plus importants promoteurs de boxe sur la scène internationale est demeuré le même au fil des années, mais on a maintenant l'expérience, les outils et les ressources pour le faire», a souligné le président d'EOTTM, Camille Estephan.

«Si nos dernières victoires nous ont permis de nous établir dans les divisions des poids lourds et des super-moyens, notre dernière vague de recrutement nous permettra on l'espère d'en faire tout autant chez les 130, 135, 140, 147 et maintenant les 175 lb avec Ramirez et [Mehmet Nadir] Unal.»

Gala mexicain

Plus tôt ce mois-ci, Estephan et EOTTM ont confirmé la tenue d’un événement au Mexique pour le Cinco de Mayo, où la Québécoise Leïla Beaudoin (9-0-0, 1 K.-O.) tentera de conserver sa fiche parfaite face à Elizabeth Chavez Espinoza (3-4-3, 1 K.-O.). Unal sera aussi en action, tout comme Vanessa Lepage-Joanisse (4-1-0, 1 K.-O.). Cette dernière a rendez-vous avec Giovanna Gonzalez (3-3-0, 1 K.-O.).

Par ailleurs, l’entreprise a rappelé la présentation d’un gala le 1er juin au Casino de Montréal. Erik Bazinyan se battra contre Jose de Jesus Macias et voudra conserver ses titres NABF et NABA des super-moyens.