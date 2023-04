Ça va mal pour Alexis Lafrenière et les canons des Rangers de New York

Après avoir gagné les deux premiers matchs de leur série contre les Devils du New Jersey de manière convaincante, les Rangers de New York croyaient avoir la vie facile d’ici la demi-finale de l’Association de l’Est, mais voilà que l’inertie en attaque de certains joueurs-clés leur complique la tâche.

Les Blueshirts ont défait leurs rivaux 5 à 1 dans chacun des affrontements tenus à Newark et se trouvaient en excellente position pour régler leur cas au Madison Square Garden. Toutefois, leur offensive a été limitée à deux buts lors des deux derniers duels, des revers de 2 à 1 en prolongation, samedi, et de 3 à 1, lundi. Conséquemment, la confrontation en est désormais une au meilleur de trois rencontres et se poursuivra jeudi au New Jersey.

Dans la Grosse Pomme, le rendement de Mika Zibanejad et d’Artemi Panarin inquiète, car ils se sont contentés de deux aides chacun, tandis que le Québécois Alexis Lafrenière n’a pas inscrit le moindre point jusqu’à maintenant. Il en faudra beaucoup plus de leur part pour permettre à la troupe de l’entraîneur-chef Gerard Gallant d’avancer.

«À divers moments de la saison, vous et moi avons parlé de ce que j’ai appris au cours de l’année. Bien, je ne dois pas me laisser affecter par le fait que je n’ai pas encore marqué. Je ne peux laisser cela modifier le reste de mon jeu», a déclaré au quotidien «New York Post» Zibanejad au terme d’une soirée frustrante, lundi.

«Si ce n’était que de moi, j’aurais déjà sept buts à ma fiche. Évidemment, je suis déçu et mécontent. Je sais qu’il s’agit d’une partie de mon travail et que les questions sont posées lorsque nous perdons. Par contre, je ne peux ruminer sur cela et je ne dois pas m’apitoyer sur mon sort. Il faut se relever.»

Ajustements souhaités

Ainsi, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa travaillera fort à l’extérieur de la patinoire afin de déterminer les changements à apporter à son jeu.

«Oui, je veux compter pour aider le club. L’an passé, je n’ai pas eu de filets à mon dossier avant la sixième partie, donc je connais la situation. Dans les jours à venir, je regarderai ce qu’il faut accomplir pour être plus efficace, me placer en meilleure position pour recevoir la rondelle et créer des occasions de marquer. Je dois me faire confiance.»

Même s’il a donné le crédit aux Devils pour leurs récents succès, l’attaquant estime que les Rangers ont facilité leur tâche en ne créant pas suffisamment de circulation devant le gardien Akira Schmid.

«Je pense qu’on a aidé les Devils à effectuer ce qu’ils font de mieux. Certes, on a mal entamé le match. Il y a eu de la mauvaise exécution. Nous n’avons pas élevé notre jeu au niveau voulu et requis», a-t-il considéré.

Le cinquième rendez-vous Rangers-Devils sera diffusé à la chaîne TVA Sports 2 jeudi à 19 h 30.