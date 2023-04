Club illico: Guy Nadon, Henri Picard et Nico Racicot dans «Lac-Noir 2»

Pierre-Paul Alain, Louis-David Morasse, Guy Nadon, Henri Picard, Nico Racicot et Victoria Sanchez se joignent à la distribution du thriller Lac-Noir, de Club illico, dont la deuxième saison est en tournage depuis quelques jours. Les huit nouveaux épisodes seront lancés sur la plateforme de Vidéotron à temps pour l’Halloween.

Réalisée par Frédérik D’Amours, la série ramène la plupart des comédiens de la première mouture, soit Mélissa Désormeaux-Poulin dans le rôle principal ainsi qu’Andreas Apergis, Laurie Babin, Normand D'Amour, Stéphane Demers, Maxime Gibeault, Marie-Evelyne Lessard, Isabelle Miquelon et Anthony Therrien.

La policière Valérie Roberge (Mélissa Désormeaux-Poulin) est maintenant au fait que le village de Lac-Noir est peuplé de loups-garous. Elle voudrait plier bagage et rentrer rapidement à Montréal avec son fils Dave (Anthony Therrien), mais il y a un hic et pas n’importe lequel: ce dernier est devenu un loup-garou à son tour. Elle aimerait le guérir, mais est-ce seulement possible? De plus, un loup-garou incontrôlé sème la terreur dans la région. Pourrait-il s’agir de Dave?

Dans cette deuxième saison, deux membres du Sénat des loups-garous – le chef de la division canadienne (Guy Nadon) et le jeune sénateur Raphaël (Henri Picard) – débarquent à Lac-Noir pour enquêter sur les tragiques événements ayant failli révéler le secret de l’existence des loups-garous le soir de la lune rouge. Puis un reporter étrange, Éric (Nico Racicot) arrive au village, sans que l'on connaisse ses réelles intentions. Valérie le trouvera de son goût.

Dans la série de genre, les autres nouveaux interprètes sont Victoria Sanchez (Dre Léna Kos), Pierre-Paul Alain (le villageois Maurice) et Louis-David Morasse (le camionneur Mario).

Le spécialiste en maquillage d’effets spéciaux Adrien Morot, qui a remporté en mars dernier l’Oscar des meilleurs maquillages et coiffures – avec ses collègues Anne Marie Bradley et Judy Chin – pour son travail dans le film La baleine (The Whale), reprend du service sur le plateau de Lac-Noir, comme durant la première saison.

Produite par Pixcom, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison de Lac-Noir est signée par Charles Dionne, Martin Girard et Frédérik D’Amours. La première saison est diffusée chaque lundi, à 21 h, sur ADDIK. Elle peut aussi être rattrapée entièrement sur Club illico.