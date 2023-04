Comment réagir aux attaques de ma femme?

C’est plate à dire, mais ma femme et moi formions un beau petit couple sans histoire jusqu’au jour où, après sept ans passés à l’étranger, sa meilleure amie est revenue avec son mari d’un long, mais très payant séjour de travail en Suisse.

Sans dévoiler ce qu’ils font pour gagner leur vie, je me contenterai de dire qu’ils forment un power couple. Depuis leur retour, ma femme passe beaucoup de temps avec sa copine qui a, vous l’aurez compris, un train de vie pas mal plus élevé que le nôtre. Ce qui l’a fait changer d’attitude à mon endroit.

Elle est devenue très critique et négative à mon endroit. Comme elle se montre insatisfaite de mon supposé manque d’ambition, tout y passe, de mes habitudes alimentaires à mon apparence physique et à mon manque de conversation. En deux mots, je deviens chaque jour un peu plus nul à ses yeux. Pourquoi le prof de cégep que je suis a-t-il soudainement perdu tout l’attrait que j’avais pour elle avant ?

Frustré

C’est à votre femme que vous devriez poser la question, pas à moi. C’est clair que quelque chose s’est détraqué en elle. Il s’agit maintenant de savoir si c’est votre relation qui bat de l’aile ou si votre femme est menée par l’envie. Et ça, ça va nécessiter une investigation en profondeur de l’état de votre femme et de votre relation.