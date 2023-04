Des universités québécoises partagent leurs découvertes scientifiques avec Huawei

Le tiers des universités québécoises ont des projets de recherche actifs avec la controversée compagnie Huawei et certaines d’entre elles partagent carrément la propriété intellectuelle de leurs découvertes avec le géant chinois, a appris notre Bureau d’enquête.

• À lire aussi - Université de Montréal: un vice-recteur très proche de la Chine

Six des 18 universités ont des liens avec la compagnie Huawei, qui a été exclue du développement du réseau 5G l’an dernier pour des réseaux de sécurité nationale (voir tableau ci-contre).

Parmi elles, l’Université McGill, l’Université Laval et l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont déposé des brevets au cours des deux dernières années ou sont en instance de faire breveter des recherches réalisées avec Huawei.

Impossible de savoir quelles nouvelles découvertes québécoises seront bientôt brevetées avec la compagnie chinoise, car une demande de brevet est sujette à une période de confidentialité qui peut aller jusqu’à 18 mois après son dépôt.

Inquiétudes pour la sécurité nationale

Mais même s’il est permis, ce partage de propriété intellectuelle avec l’entreprise chinoise, réputée comme étant proche du gouvernement chinois, de même que son accès à la recherche et aux installations des universités québécoises, inquiète plusieurs experts de la sécurité nationale.

«Huawei réussit à avoir accès à des connaissances qui lui coûteraient beaucoup plus cher à développer en Chine. Les Québécois se retrouvent donc à supporter le développement de technologies pour le compte de la Chine qui pourraient être utilisées à mauvais escient. C’est troublant», souligne Charles Burton, de l’Institut Macdonald-Laurier, ancien conseiller à l’ambassade canadienne de Chine.

Les universités savent à quoi s’en tenir depuis plusieurs années concernant les risques d'espionnage. Dès 2017-2018, elles ont été rencontrées par le Service canadien du renseignement de sécurité, qui leur a fait part de préoccupations quant à la sécurité de la recherche.

L’ambassadeur avait mis en garde

L’ex-ambassadeur du Canada en République populaire de Chine de 2012 à 2016, Guy Saint-Jacques, affirme avoir lui aussi mis en garde les institutions lorsqu’il occupait cette fonction.

«J’en avais discuté avec des universités. Les ententes à l’époque spécifiaient que c’était uniquement Huawei qui avait propriété intellectuelle. J’avais demandé aux universités comment cela était possible puisqu’elles étaient financées par les gouvernements. Je crois que les contrats les plus récents sont plus clairs quant au partage de la technologie. Mais Huawei va continuer à investir ici car nos chercheurs sont excellents. [...] Et c’est clair que cela aide à développer Huawei et que le gouvernement chinois souhaite que la compagnie domine à l’international», dit-il.

Au cours des derniers jours, notre Bureau d’enquête a dévoilé que l’Université Concordia avait reçu un don de 128 000$ de Huawei en juin 2022, un mois après que le géant chinois eut été exclu du développement du réseau 5G. Nous avons aussi révélé que trois universités menaient actuellement des recherches secrètes avec Huawei.

Plusieurs liens avec Huawei

Université Laval

Trois demandes conjointes de brevets déposées

Deux brevets publiés en 2021 et 2023 dans le domaine de la fibre optique

Quatre projets de recherche d’un budget total de plus de 10 M$

Don de 100 000$ depuis 2021 pour des bourses dans le domaine de l’optique-photonique

Université McGill

Deux demandes de brevet publiées depuis deux ans sur la communication sans fil et les algorithmes

Un «nombre limité d’ententes de recherche» confidentielles sont en cours

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Une demande de brevet déposée au cours des deux dernières années

Trois projets de recherche en cours, dont deux portent sur la technologie des communications et un autre confidentiel

Don de 2000$ reçu pour l’organisation d’un congrès

Université de Montréal

Entente d’une durée de 5 ans signée en 2019 avec Huawei pour un don de 3,9 M$ pour soutenir la recherche du département d’informatique

Polytechnique Montréal

Un projet de recherche est en cours sur l’optimisation numérique et l’apprentissage automatique

Un projet de recherche «confidentiel» a aussi lieu présentement

Concordia