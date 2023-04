Jeune couple décédé dans un accident de la route: une vingtaine de vies changées grâce au don de leurs tissus

Les proches d’un couple de jeunes de 17 ans tragiquement décédés dans un accident de la route estiment avoir trouvé un sens à leur deuil, sachant que les victimes ont changé une vingtaine de vies grâce au don de leurs tissus.

«Catherine et Jérémy étaient deux personnes généreuses, toujours là pour les autres et ils l’ont été jusqu’à la toute fin en faisant le don ultime. Je suis vraiment fière et ça fait toute la différence dans mon processus de deuil», confie avec une voix calme Sophie Thivierge.

En janvier 2020, sa fille Catherine Poulin revenait de magasiner à Québec avec son copain Jérémy Routhier quand elle a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe. Les conditions météorologiques s’étaient envenimées en cette soirée hivernale et la route 218 était glissante, à la hauteur de Saint-Gilles.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Leur volonté

Le couple originaire de la région Chaudière-Appalaches n’a eu aucune chance. Catherine est décédée sur le coup. Jérémy a poussé son dernier souffle dans son transport en ambulance vers l’hôpital. Ceux qui venaient d’entrer en sciences de la nature au cégep de Thetford se connaissaient depuis l’école primaire et formaient un couple depuis quelques mois.

Ils avaient tous les deux déjà donné leur consentement au don en signant leur carte d’assurance maladie. Chacun avait eu une discussion à ce sujet avec sa famille.

«Une discussion que tu ne penses jamais qui va réellement servir. Ça arrive juste dans les films, pas dans la vraie vie. Perdre son enfant, ce n’est pas dans l’ordre des choses», laisse tomber Sophie Thivierge.

Courtoisie

À l’hôpital, une infirmière a tout de même demandé l’accord aux parents du couple avant de prélever leurs tissus, un don encore méconnu. Même s’ils étaient complètement bouleversés par les événements, il n’y avait aucun doute: ils allaient respecter leur volonté.

«Jérémy nous l’avait dit: “Si je décède, vous donnez tout ce qu’il y a à donner sur mon corps.” La discussion avait été amenée en famille et on avait déjà pris notre décision ensemble, on avait déjà fait le tour de la question», explique sa mère, Paule Grégoire, au Journal dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.

«On se fait poser la question par l’infirmière alors qu’on est tellement sous le choc. On vivait un cauchemar. Donc pour quelqu’un qui n’a jamais parlé du don, je peux très bien m’imaginer que la réponse est non à ce moment», renchérit Mme Thivierge.

Encore de l’espoir

Il n’était déjà plus possible de faire don de leurs organes, comme les deux jeunes adultes étaient décédés: «Contrairement au don d’organes où la personne doit encore être en vie – au moins de façon artificielle –, on a jusqu’à 24 h après le décès pour faire les prélèvements de tissus», explique Josée Larivée, porte-parole chez Héma-Québec.

Valve cardiaque, tissus osseux et vasculaires, cornées, tendons, artères: 24 des 27 greffons prélevés sur Catherine ont déjà pu sauver ou améliorer la vie d’autres personnes. Les quelques tissus qui n’ont pas encore servi sont congelés et pourraient éventuellement être utilisés. Et les cornées de Jérémy ont permis en une semaine à ce que deux personnes retrouvent la vue.

«C’est un baume sur le cœur pendant le processus de deuil, qui est tellement difficile», laisse tomber sa mère.

«Ça fait tellement toute la différence, autant chez les gens en attente que chez les familles de donneurs. C’est tellement une fierté de savoir que nos enfants peuvent avoir amélioré la qualité de la vie de ces gens», ajoute Sophie Thivierge.

Important d’en parler

Les mères qui sont toutes les deux infirmières souhaitent davantage d’éducation auprès des jeunes concernant les dons d’organes et de tissus. Elles insistent aussi sur l’importance de faire connaître sa volonté à ses proches.

«Je pense à tous ceux qui attendent une greffe. Si tout le monde signait sa carte pour donner ses organes et tissus, l’attente ne serait peut-être pas si interminable que ça au Québec», insiste Paule Grégoire.

Le don de tissus au Québec

Héma-Québec est responsable du prélèvement, de la préparation et de la distribution des tissus humains aux centres hospitaliers de la province.

Parmi les différentes greffes de tissus, deux sauvent des vies, soit celles de la valve cardiaque et de la peau. Les autres tissus améliorent grandement la vie des receveurs.

5 familles de tissus

· Musculosquelettiques (os, tendons, ligaments)

· Cutanés (peau)

· Oculaires (cornée)

· Cardiaques (valve cardiaque)

· Artériels (aortes et artères)

Comment donner?

Enfant de 0 à 7 ans: C’est uniquement au moment du décès que les parents peuvent donner un consentement au don.

8 à 13 ans: L’enfant peut signer sa carte d’assurance maladie, mais le tuteur doit également apposer sa signature.

14 ans et plus: la carte peut être signée par son titulaire. L’équipe à la coordination d’Héma-Québec parlera avec les parents de l’enfant décédé. De façon générale, ils souhaiteront donner suite à la volonté exprimée par leur enfant.