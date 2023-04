En naviguant sur le Web, vous laissez des centaines de traces, et voici comment s’y prendre pour fureter pratiquement incognito

Sur Internet, chaque fois que vous ouvrez une page Web, l'une des méthodes de suivi les plus courantes est celle des témoins (familièrement témoins) qui stockent des informations sur les sites HTTPS visités, les identifiants de connexion, les paramètres de personnalisation et les données publicitaires.

Les témoins peuvent être supprimés manuellement à partir de la page réglages ou paramètres de chaque navigateur, ou encore utiliser le mode Incognito lorsqu'ils naviguent pour empêcher l'enregistrement des témoins et de l’historique. Vous trouvez les fenêtres privées dans le menu Fichier du navigateur. Toutefois, les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et les employeurs peuvent toujours être en mesure de suivre l'activité de l'utilisateur.

Lisez mon article sur comment utiliser deux navigateurs, l’un pour les accès aux comptes avec mots de passe, le second pour le reste, incognito.

Connexion chiffrée par réseau virtuel privé (VPN)

L'utilisation d'un réseau privé virtuel peut offrir une protection supplémentaire en masquant les adresses IP et en chiffrant les données – vous offrant une confidentialité sûre en ligne et imperméable au suivi par votre FAI. Il est important de choisir un fournisseur VPN de bonne réputation et d'éviter d'utiliser les services gratuits qui peuvent vous pister, voire manquer de fonctions de confidentialité ou contenir des logiciels malveillants.

Bon à savoir, les forfaits incluent généralement une application VPN pour tous vos appareils; ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents, qu'ils soient Mac ou Windows, Android ou iOS.

Photo Adobe Stock

Protéger votre messagerie courriel

Les courriels peuvent également révéler de nombreuses informations personnelles et doivent être protégés. La plupart des services de messagerie électronique courants n'offrent pas de chiffrement intégral, une sécurité qui nécessite la participation de tous les correspondants.

Le passage à un service de messagerie sécurisé tel que StartMail, ProtonMail, Mailfence, Tutanota ou Hushmail peut offrir de meilleures options de chiffrement. Certains services de messagerie, comme Gmail, proposent également des fonctions telles que le mode confidentiel qui permet aux utilisateurs d'envoyer des courriels qui ne peuvent pas être transférés et dont la lecture peut nécessiter un code d'accès.

Pour accéder à votre compte Google (si vous en avez un), rendez-vous sur myaccount.google.com et connectez-vous. Cliquez ensuite sur Gérer votre compte Google.

- Cliquez sur Données et confidentialité dans le menu de gauche.

- Vous verrez des cases cochées en regard des rubriques Activité Web et applications, Historique des localisations et Historique de YouTube. Cliquez sur chacune de ces rubriques pour modifier vos paramètres. Désactivez-les pour arrêter le suivi si vous le souhaitez.

Sur ces pages, vous pouvez également configurer la suppression automatique des activités futures. Il est vivement conseiller d'activer cette fonction. Vous pouvez choisir 3 mois, 18 mois ou 36 mois.

NOAH BERGER / AFP

Votre téléphone intelligent est aussi très bavard sur vous

Les paramètres de localisation des téléphones intelligents doivent être revus afin d'éviter le suivi des lieux passés. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres de localisation sur les iPhone et les appareils Android pour arrêter le suivi ou personnaliser les autorisations des applications pour l'accès à la localisation. Les téléviseurs intelligents et les services de diffusion en continu suivent également l'historique de visionnage et les publicités, qui peuvent être effacés ou désactivés par le biais des paramètres des appareils ou des plateformes de diffusion en continu.

Comment limiter le suivi sur votre compte Google

Enfin, les utilisateurs doivent être conscients des informations qu'ils partagent lorsqu'ils naviguent et achètent en ligne. Google suit l'historique des recherches, les clics, les messages et les demandes et les utilisateurs peuvent périodiquement effacer l'historique de leurs recherches et de leurs activités.

Faire attention aux informations partagées en ligne et prendre des mesures pour protéger la vie privée peut vous aider à reprendre le contrôle de leur présence en ligne. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'est pas possible de garantir une confidentialité totale en ligne.

Bref, tenez-vous informé des pratiques en matière de protection de la vie privée et utilisez des mesures de sécurité fiables pour atténuer le pistage et les risques.