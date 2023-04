Enseignante agressive: un enfant aurait subi un abus physique

L’enseignante qui a été enregistrée en train de hurler sur les élèves de sa classe de première année à l’École des Grands-Vents aurait aussi commis un abus physique sur un élève, selon les informations obtenues par notre journaliste Yves Poirier.

• À lire aussi: Sainte-Marthe-sur-le-Lac: une enseignante de 1re année terrorise ses élèves

• À lire aussi: Enseignante qui hurle: deux plaintes déposées à la police

• À lire aussi: École primaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «Un climat de terreur», s’inquiète Marwah Rizqy

Cet enfant porte des marques de blessures au visage, selon des photos auxquelles le journaliste a eu accès.

Ces blessures ont-elles été causées par l’enseignante? C’est ce que déterminera l’enquête policière.

Par ailleurs, si la direction de l’école et du centre de services scolaire affirment n’avoir jamais eu de plainte de parents à l’endroit de «Mme Chantal», la version de ceux-ci est toute autre.

Selon de nombreuses sources, les parents se sont plaints à la direction de l’École des Grands-Vents et au Centre de services scolaire des Mille-Îles concernant des propos inappropriés tenus par «Mme Chantal» en classe. Les plaintes ont été faites par écrit afin de laisser des preuves.

Écoutez les explications d'Yves Poirier au micro de Benoit Dutrizac via QUB radio :

Une lettre a notamment été écrite par un parent au nom d’autres parents d’élèves de première année, contre Mme Chantal.

Par ailleurs, d’autres plaintes ont été faites à son endroit au cours des derniers mois et des dernières années.

De plus, les cris et des hurlements étaient entendus dans d’autres classes et dans les corridors de l’école, selon nos informations. La situation semblait donc être connue depuis fort longtemps.

L’enseignante a été suspendue de ses fonctions la semaine dernière et a été rencontrée par la direction lundi à 14h. Elle a été suspendue à ce moment.

La police de Deux-Montagnes a confirmé qu’une enquête policière est en cours et deux plaintes de parents ont été retenues, une d’intimidation et une de voies de fait.