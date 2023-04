Enseignante qui hurle: ses collègues n’ont rien vu ni entendu?

Une enseignante qui hurle sur des élèves de 6 et 7 ans, des cas d’agressions sexuelles d’autres enseignants dont on savait le comportement répréhensible sans jamais dénoncer, etc. Les histoires se succèdent et se ressemblent. Il y a un élément qui nous frappe cependant en plein visage: les collègues semblent être aux abonnés absents.

Prenez cette enseignante de l’école à Saint-Marthe-sur-le-Lac, comment ses collègues qui œuvrent dans les classes à côté peuvent-ils prétendre n’avoir rien vu, rien entendu? C’est objectivement impossible. Les classes de nos écoles ne sont pas si insonorisées.

Il a fallu qu’un parent envoie son enfant avec un enregistreur pour qu’on puisse mettre au grand jour le calvaire que vivaient ces enfants au quotidien. Personne ne semble avoir jugé dans cette école que ce comportement, ces cris, cette terreur ne soient pas normaux. Aujourd’hui, ça joue à la vierge offensée, on nous sort des phrases faites en cannes: c’est inacceptable, on ne tolérera pas, on va enquêter, on va s’assurer, etc. bref, du gros n’importe quoi.

Imaginez un seul instant si ce parent n’avait pas décidé d’aller au bout de ses suspicions. Si on n’avait pas ces enregistrements pour prouver que ces enfants étaient livrés à une marâtre sans cœur. On aurait dit que ce sont les enfants qui exagèrent et que les parents d’enfants rois ne veulent pas qu’on puisse faire des reproches constructifs. Le syndicat, toujours prompt à défendre l’indéfendable, serait monté aux barricades pour dire qu’encore une fois, on ne soutient pas leurs membres et qu’on cloue rapidement au pilori ceux qui agissent avec bienveillance.

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Abdelfadel-Leclerc, tous les jours dès 6 h 15, en direct, en balado ou en audiovisuel sur QUB radio :

Cela ramène encore une fois l’éternelle question de l’imputabilité: où sont les membres de la direction? Comment se fait-il qu’elle ait pu enseigner aussi longtemps, peu importe les raisons pour lesquelles elle a pété une coche aussi longtemps? Qui paiera pour cet aveuglement volontaire?

Où est d’ailleurs le ministre Drainville? Une réaction sur Twitter? Vraiment? Il semblait plus ému par le troisième lien que par les cris de l’enseignante. C’est tout dire.