«Époustouflé»: un chef réputé impressionné par une recette générée par intelligence artificielle

Le chef d’un restaurant étoilé Michelin à Londres ne tarissait pas d’éloges à l’endroit de recettes générées par la plateforme d’intelligence artificielle ChatGPT, laissant présager de nouvelles innovations à venir dans le milieu culinaire.

«Ça m’a vraiment époustouflé en fait», a confié le chef Chris Galvin, propriétaire du groupe de restaurants haut de gamme Galvin, dont un établissement détient une étoile Michelin à Londres, a rapporté «The Telegraph» mardi.

«Je crois que c’est vraiment bon, je dois dire, vraiment impressionnant», a-t-il poursuivi, frappé par la saisonnalité des ingrédients utilisés dans les plats.

Les recettes en question ont été générées par le média britannique, qui a demandé au logiciel d’intelligence artificielle (IA) ChatGPT de produire trois recettes en utilisant des ingrédients britanniques de saison.

Selon les règles imposées par «The Telegraph», l’une des recettes devait être un plat pescatarien avec une «touche innovante», et un autre devait être vegan et contenir une émulsion.

En moins de 30 secondes, le logiciel a généré la recette pour un plat de caille, un plat de pétoncles poêlées avec purée de céleri-rave et salade de fenouil et un dernier de betteraves rôties à l'émulsion de raifort.

La génération de recette n’est qu’une des utilisations des nombreuses voies que pourrait emprunter le milieu culinaire pour exploiter l’intelligence artificielle à son avantage.

En effet, certaines larges compagnies, comme Nestle, utilisent le logiciel pour analyser les tendances des consommateurs et générer de nouveaux produits, a rapporté le média britannique.

L’automatisation pourrait aussi aider les restaurateurs à contrer le manque de personnel.

«L’intelligence artificielle gagne un prix de photojournalisme aujourd’hui. Demain, aura-t-on des chefs IA primés à trois ou quatre étoiles?» a lancé de son côté Dr James Canton, directeur général et président du groupe de réflexion américain The Institute for Global Futures.