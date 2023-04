Grands festivals québécois: faute de nouvelles subventions, des événements plus modestes ?

Sans de nouvelles aides supplémentaires publiques pour faire face à la hausse importante de leurs coûts d’opération, de grands festivals québécois pourraient, avertit le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI), être dans l’obligation de raccourcir leurs événements et réduire le nombre de scènes.

« Les coûts sont plus élevés de 25% comparativement à ce que c’était avant la pandémie. C’est unanime parmi nos membres », fait remarquer Martin Roy, président et directeur général du RÉMI.

En cause, l’inflation galopante et la pénurie de main d’œuvre spécialisée, qui profite de la loi de l’offre et la demande pour hausser ses tarifs.

Le RÉMI parle au nom d’événements d’envergure. Les Francos de Montréal, le Festivoix de Trois-Rivières, le Festival international de Jazz de Montréal, le Festival d’été de Québec, Juste pour Rire, Osheaga, ComediHa! Fest et Festivent de Lévis en font partie.

Selon Martin Roy, les événement membres de son regroupement ne sont pas en danger, mais ils devront prendre certaines décisions s’ils veulent demeurer en vie.

Certains pourraient être amenés à modifier la durée de leur événement ou diminuer le nombre de scènes en opération, dit-il.

Des solutions à portée de main

À la suite de son assemblée générale annuelle, qui se tenait mardi, le RÉMI souhaite faire le point avec les différents paliers de gouvernement - provincial, municipal et fédéral - afin de revoir les programmes de subvention.

« Oui, il y a les enjeux financiers avec l’indexation des subventions, mais il y a aussi le développement et la mise en place de nouvelles pistes de solution avance Martin Roy.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Du côté de Montréal, où sont présentés la moitié des événements des membres du RÉMI, l’organisme aimerait qu’on explore la possibilité de tarifer certaines activités en marge des spectacles. Cette permission doit être accordée par une administration municipale.

Il donne en exemple les estrades payantes, comme le fait le Festival d’été de Québec. « Ça permet d’aller chercher des revenus additionnels sans altérer la gratuité des événements », dit-il.

Les associations touristiques interpellées

En ce qui concerne le gouvernement fédéral, le RÉMI est en attente des détails associés au dernier budget et souhaite une reconnaissance de l’apport touristique et économique des différents événements.

« Les bases budgétaires des programmes en place, établies par le gouvernement Harper, sont les mêmes depuis une quinzaine d’années », fait remarquer Martin Roy.

Le PDG du RÉMI est satisfait de l’engagement du gouvernement Legault et de la ministre du Tourisme Caroline Proulx, mais « aimerait une plus grande implication des associations touristiques régionales, comme le fait Tourisme Montréal et Destination Québec Cité ».

« On aimerait les voir soutenir plus les événements dans leurs localités. Le Festival Western de St-Tite, par exemple, est un événement qui remplit les hôtels jusqu'à Trois-Rivières. Ces festivals attirent les touristes et les études de retombées économiques sont là pour le prouver », plaide-t-il.