Guerre des générations: les vieux ont abdiqué!

Vous voulez comprendre notre époque?

Lisez Pastorale américaine du grand écrivain américain Philip Roth.

Publié en 1997, ce roman raconte comment la vie d’un père de famille qui a connu l’Amérique conformiste des années 50 explose lorsqu’il apprend que sa fille a commis un attentat meurtrier afin de protester contre l’intervention américaine au Vietnam.

LE PÈRE ET LE FILS

Le roman ressemble à la fameuse chanson Father and Son, de Cat Stevens.

Vous vous rappelez cette chanson?

Un père et un fils tentent de discuter.

Le père vante calmement les louanges du bonheur familial: l’amour, la famille, les enfants.

(«Just relax, take it easy/You’re still young, that's your fault/There’s so much you have to know...»)

Et le fils excité attaque le père, envoie tout promener et prône la révolution.

(«From the moment I could talk/I was ordered to listen, now there's a way/And I know that I have to go away...»)

Un dialogue de sourds.

Eh bien, on assiste à la même confrontation stérile dans le roman de Philip Roth.

D’un côté, un homme qui a travaillé fort pour se faire une place au soleil et assurer le confort de sa famille.

Et de l’autre, sa fille qui déteste tout ce qu’il représente: le capitalisme, le patriarcat, la domination de la race blanche, etc.

Dans une scène particulièrement dure, le père rencontre une militante qui fait partie de la cellule terroriste de sa fille.

Tout ce qu’il dit, la moindre petite phrase, même la plus banale, est interprété politiquement par la militante.

Il s’inquiète pour sa fille? Il est un épouvantable macho!

Il dit qu’il s’est toujours arrangé pour que sa fille ne manque de rien? Il est un sale capitaliste qui ne pense qu’à l’argent!

Bref, tout ce qu’il dit se retourne contre lui.

C’est comme parler avec le membre d’une secte. Il n’y a pas de dialogue possible.

Si tu ne partages pas les croyances de ton interlocuteur, tu es le diable incarné.

LES VIEUX À GOGO

Je pensais à ça en regardant une vidéo d’une bande de militants anti-police qui manifestaient à Montréal ce week-end.

Une bande d’excités pour qui les policiers ne sont rien d’autre que de sales fachos.

Tu auras beau leur dire que non, c’est faux, la plupart des policiers veulent le bien des citoyens, il n’y a rien à faire, leur idéologie les rend sourds et aveugles.

Bof, c’est ça, la jeunesse. C’est intransigeant.

Comme dans la chanson de Cat Stevens.

Mais comme m’a écrit Stéphane Thibodeau, un ami Facebook: «Une société ne conserve son équilibre que s’il y a un équilibre entre les jeunes, qui contestent l’ordre établi, et les vieux, qui tentent de le préserver. Parfois, la balance penche du côté du changement, parfois, du côté de la préservation.Cet équilibre est maintenant rompu.»

Les gardiens de nos institutions, qui ont les cheveux blancs, ont tellement peur de paraître dépassés qu’ils se ferment la gueule. Ou reprennent le discours des jeunes, sans y croire. Pour paraître dans le coup.

C’est la chanson Father and Son et le roman Pastorale américaine, mais sans le père.