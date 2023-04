Il est temps de faire en sorte que tous les Québécois puissent recharger leur véhicule électrique à la maison

L’interdiction de la vente de véhicules à essence prévue pour 2035 met en lumière l’importance de développer le réseau de bornes de recharge de véhicules électriques (VÉ) au Québec.

Des avancées importantes ont d’ailleurs été réalisées en la matière au cours des dernières années, tant sur la voie publique que les terrains privés.

Plus l’usage des VÉ se répand, plus il apparait évident que leur ravitaillement ne peut être planifié de la même manière que celui des véhicules à essence. Malgré les progrès technologiques qui se poursuivent au niveau de la rapidité de recharge, les déplacements inhérents à l’accès aux bornes peuvent encore compromettre la volonté des conducteurs de passer à l’électrique.

En effet, 80 % des conducteurs de VÉ rechargent à la maison, une tendance qui ne risque pas de s’essouffler. En fait, il n’est pas étonnant que les conducteurs préfèrent recharger leur véhicule la nuit plutôt que devoir planifier leurs déplacements en conséquence pendant le jour.

Les propriétaires de résidences unifamiliales peuvent bien sûr se doter de leurs propres infrastructures de recharge, mais la situation est plus complexe pour l’importante part de la population qui vit dans des immeubles multilogements.

Systématiser pour économiser

Une étude réalisée par EAS Engineering en 2021 pour la ville de Kamloops en Colombie- Britannique a démontré que l’installation d’une infrastructure de recharge dans un bâtiment existant coûte en moyenne 2 500 $ plus cher que si cet aménagement a été prévu dès la construction de l’immeuble (environ 3 500 $ contre 1 000 $).

Compte tenu de cette réalité, il pourrait être bénéfique pour tous les acteurs concernés de soutenir les municipalités dans la modernisation des codes de construction afin qu’elles intègrent les meilleures pratiques qui soient, c'est-à-dire l’obligation d’intégrer les infrastructures électriques nécessaires à la recharge lors de la construction des immeubles résidentiels multilogements.

Bien sûr, il ne s’agit pas ici d’installer systématiquement des bornes de recharge, mais plutôt de doter les immeubles des équipements qui permettront l’installation rapide et moins coûteuse d’une borne, lorsque la demande surviendra.

Déjà 21 villes ont adopté de tels règlements en Colombie-Britannique plus près de chez nous, la ville de Laval a adopté en 2022 une mesure qui suit cette logique.

Des économies supplémentaires pourraient également être réalisées en concevant et en utilisant des chargeurs de véhicules intelligents, qui peuvent réduire d'environ quatre fois et demie les coûts d'approvisionnement énergétiques et de construction des espaces de charge, à l'instar des applications qui permettent de contrôler le chauffage ou l'éclairage dans nos maisons.

Autres mécanismes

D’autres mécanismes favorisant l’accès à la recharge existent au Québec sans être encore utilisés à leur plein potentiel.

C’est notamment le cas des partenariats d’interopérabilité, très fréquents en Europe et ailleurs en Amérique du Nord.

Ainsi, il sera certainement avantageux pour le gouvernement du Québec de déployer différentes mesures pour répondre aux diverses préférences des conducteurs de VÉ, actuels et potentiels.

Photo courtoisie

Suzanne Goldberg, Directrice principale, politiques publiques – Canada, ChargePoint